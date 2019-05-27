سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 01:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

خلال عام 2019/2020 ..

بتدريب 11 ألف موظف.. تعرف على تفاصيل خطة الحكومة لرفع كفاءة العنصر البشرى

الإثنين، 27 مايو 2019 01:00 ص
بتدريب 11 ألف موظف.. تعرف على تفاصيل خطة الحكومة لرفع كفاءة العنصر البشرى البرلمان
نور على
إضافة تعليق

تستهدف الحكومة وفقا لرؤية 2030 عددا من الأهداف الاستراتيجية على رأسها زيادة كفاءة الجهاز الإدارى، وتضم  خطة العام الثانى 19/20 من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة المقدمة للبرلمان مجموعة متكاملة من برامج التدريب لرفع كفاءة العنصر البشرى من خلال بناء قدراته وتشجيعه على الابتكار

ووفقا لبرنامج بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري من المستهدف أن ينفذ المعهد القومى للإدارة 100 برنامج لتدريب القيادات العليا و120 برنامجاً لتدريب القيادات الوسطى و180 برنامجا لتدريب العاملين على تكنولوجيا المعلومات، حيث أنه من المقرر استفادة 11 ألف موظف من هذه البرامج.

ومن أهم المستهدفات خلال عام 19/2020 ما يلي:

1- بناء القدرات للمستويات  المختلفه للقيادات العليا والانتهاء من قياس مهارات 2970موظف وبدء برنامج تدريبى فى أول سبتمبر 2018

2- بناء القدرات للملتحقين بالجهاز الإدارى حديثا وحديثى التخرج وحصر العدد على مستوى الوزارات مع البدء فى قياس المهارات والتدريب فى أكتوبر2018

3- بناء القدرات طبقا للمسار الوظيفى مع تحليل الشخص والوظيفة معرفة الفجوات لتحديد نوع البرنامج المتناسب مع الموظف

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تعرف على خطة الحكومة لتطوير الكبارى خلال العام الجديد

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

تفاصيل خطة الحكومة لتنفيذ المدن الذكية خلال العام المالى الجديد.. 23 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية ومرافق الحى الحكومى.. و5 آلاف وحدة إسكان متميز بالعلمين.. وانتهاء مرافق المرحلة العاجلة بـ"شرق بورسعيد"

خطة الحكومة لتطوير منظومة التعليم العالى والمستشفيات الجامعية..تخصيص 3.9 مليار لـ "6" برامج خلال العام المالى الجديد..إنشاء جامعات حكومية بـ"العلمين" و"المنصورة الجديدة" وانتهاء المرحلة الثانية لمدينة زويل

البرلمان

خطة الحكومة

تدريب العاملين بالدولة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لماذا خيب كريستيانو رونالدو جماهيره بعد موسمه الأول مع يوفنتوس؟!

لماذا خيب كريستيانو رونالدو جماهيره بعد موسمه الأول مع يوفنتوس؟!

بيرلو يهاجم إدارة روما بسبب دي روسي

بيرلو يهاجم إدارة روما بسبب دي روسي

سقوط سيدة وزوجها لتصويرهم مدير شركة عاريا وإجباره توقيع إيصالات أمانة بالمرج

سقوط سيدة وزوجها لتصويرهم مدير شركة عاريا وإجباره توقيع إيصالات أمانة بالمرج

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. تابع أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. تابع أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد

أول مرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية فى حوار لـ"اليوم السابع":الصراع بين القوى العظمى يمزق ما تبقى من الأمن العربى.. هناك ضرورة لمواجهة الإخوان اقتصاديًا وفكريًا وأمنيًا.. ومصر تتمتع بعلامات الازدهار الاقتصادى

أول مرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية فى حوار لـ"اليوم السابع":الصراع بين القوى العظمى يمزق ما تبقى من الأمن العربى.. هناك ضرورة لمواجهة الإخوان اقتصاديًا وفكريًا وأمنيًا.. ومصر تتمتع بعلامات الازدهار الاقتصادى

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

الرجوع الى أعلى الصفحة