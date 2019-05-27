بالرقص داخل المقاهى.. جمهور الزمالك بالأقصر يحتفل بالكونفدرالية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

احتفل عدد من جمهور نادي الزمالك المصري بالفوز ببطولة كأس اتحاد أفريقيا في مقاهي محافظة الأقصر، بالرقص بعد انتهاء المباراة بركلات الترجيح.

وقال المواطن عبد الحميد مصطفى جلال، إنه رقص فرحا بالفوز بالبطولة بعد مسيرة كفاح ومجهودات كبيرة من اللاعبين خلال دور المجموعات والأدوار الاقصائية.

وأوضح الحاج عبد الناصر أحمد مدرس بالأقصر، أنه سعيد بهذا الفوز الكبير بعد مباراة قوية مع خصم لا يستهان به، حيث قدم نادي نهضة بركان المغربي عروض قوية في المباراتين.