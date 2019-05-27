بالأسماء .. تعرف على مساجد الإعتكاف بمديرية أوقاف الفيوم

الفيوم – رباب الجالي

أعلنت مديرية أوقاف الفيوم عن 186 مسجدا للإعتكاف خلال العشر الأواخر من رمضان بقرى ومراكز المحافظة اعتمدها الدكتور حسنى أو حبيب وكيل وزارة أوقاف الفيوم.

ومن بين المساجد: مسجد ناصر الكبير بندر أول حى الورشة جمعة عبد الفتاح محمد ومسجد الشبان المسلمين بندر أول منشأة لطف الله أيمن أحمد عبد النبى سعيد ومسجد عثمان بن عفان بندر أول الإستاد الرياضى سعيد محمد أحمد عبد التواب ومسجد أبو داود بندر أول حى الجامعة - الكيمان اكرم احمد عبد اللطيف ومسجد أم المؤمنين بندر أول كيمان فارس عبدالرحمن عامر عمر ومسجد الصباحية بندر أول حى السهراية محمد محمود دياب ومسجد الفوال بندر أول حى الفوال محمد إبراهيم أمين محمد ومسجد دار الرماد بندر أول حى دار الرماد أحمد محمد على صالح و مسجد السد العالى بندر أول المدينة الصناعية أحمد على رمضان على ومسجد البر قحافة بندر أول حى قحافة أحمد عبد النبى عبد العاطى و مسجد بحر الزاوية بندر أول درب الطباخين محمود السيد عطية عبد الصمد ومسجد عبد الله وهبى بندر ثان كوبرى مرزبان باسم احمد عبد السلام ومسجد المحافظة بندر ثان أمام كلية الطب محمد محمود عبدالله أيوب و الواقدى بندر ثان المبيضة سيد عبد الجليل عبد المولى و روضة الفرقان بندر ثان إمام موقف مصر الجديد احمد عبد الله امين و الحواتم بندر ثان الحواتم محمد شعبان على قطب و الفتح بندر ثان باغوص عاشور رمضان جمعة صميدة و الرحمن بندر ثان الحاكورة احمد محمد جمعه وعلى ابن أبى طالب بندر ثان الشيخ حسن حمادة ربيع عثمان محمد و الصوفى بندر ثان الصوفى مجدى عبد العظيم عبد اللطيف و محمد الخطيب مركز جنوب مناشى أبو بكر السيد محمد السيد والخطيب مركز جنوب العزب محمود مصطفى عبد الباقى والقبلى مركز جنوب هوارة المقطع عبد القادر سيد محمد و الكبير مركز جنوب منشاة عبد الله احمد كمال خليل إبراهيم والبخارى مركز جنوب السنباط أحمد محمد عبد العظيم والكبير مركز جنوب الصعيدى محمود سيد محمد جودة وحزين مركز جنوب تلات عمرو محمد عبد الحميد.

ومسجد الكبير بمركز جنوب الشيخ فضل محمود على حسن والفردوس مركز جنوب دسيا رجب صلاح جودة، والعشيرى مركز جنوب العشيرى أحمد محمد عبد الكريم وعثمان مرجاوى مركز جنوب بنى صالح محمد عبد التواب عوض وجعفر مركز جنوب الزاوية محمد عبد الواحد عبد المجيد و رياض الصالحين مركز جنوب المندرة أحمد محمد حسانين و الشرقى مركز جنوب الأعلام أحمد عبد الله شعبان و الغربى مركز جنوب الحامدية جعفر عبد الحليم أحمد والعتيق مركز جنوب سنوفر خالد عبد المنعم محمد وفراش النبى مركز شمال دمشقيين مصطفى فتحى حسن والخيرى مركز شمال دمو رجائى حسين أحمد و يوسف سلطان مركز شمال كفور النيل سامح عويس رمضان والكبير مركز شمال سيلا أشرف جمعة عبد الحليم والنهضة مركز شمال سيلا جمعة عبد المهدى حسين وعمر ابن الخطاب مركز شمال العدوة رمضان احمد عبد السلام.

ومسجد البسيونية بمركز شمال البسيونية أحمد عبد المعبود سيد و حسان سعداوى مركز شمال دمو هانى رشدى احمد و سيد بركات مركز شمال ابو السعود محمد حسن سيد و محمد ابو السعود البحرى مركز شمال ابو السعود محمود محمد عباس ومحسن مركز شمال هوارة عدلان أسامة رمضان عبد العزيز والرحمن مركز شمال العامرية محمد عبدالله عبد التواب وكمال مركز شمال م كمال عيد شعبان محمود و ورثة خضر مركز شمال ع أبو طة رمضان عبد الله محمد و الشهداء مركز شمال الاهون حمدى توفيق غزير والراضى سنورس أول سنورس عبد الستار إبراهيم أحمد و الشيخ عويس سنورس أول سنورس محمد صلاح محمود محمد و مبارك سنورس أول سنورس ياسر شعبان عثمان والحاج حميده سنورس أول جبلة محمود حسان رفاعى حسان.

وأبو طاقية سنورس أول مطر طارس ياسين ياسين عبد الحميد و الدعوة سنورس أول خلف محمد عبد السميع نصر - الكبير سنورس أول الاخصاص أحمد طه عبد التواب محمد - الرحمة سنورس أول عزبة عبد العظيم عمرو جمال امين - الكبير سنورس أول عزبة أبو سعاد محمد تايب جاد- الكبير سنورس أول -ع. شماطه عبد الله محمود سيد - الريانية سنورس ثان بندر سنورس مؤمن جمال محمد رمضان - المرادنى سنورس ثان بندر سنورس منصور كمال إبراهيم.

- ناصر سنورس ثان سنورس عبدالله مصطفى أحمد - الصديق سنورس ثان الكعابى القديمة احمد على احمد على - فاطمة الزهراء سنورس ثان الكعابى الجديدة محمد أحمد على عبد الحليم - الهوارى سنورس ثان ترسا محمد محمود عبدالتواب - الاربعين سنورس ثان بيهمو سلامه على محمد اسماعيل - الشيخية خضرة سنورس ثان ابهيت الحجر أحمد محمود أحمد محمد هيبة - ناصر سنورس ثان نقاليفة مصطفى محمود أمين محمود عبد الله - العتيق سنورس ثان نقاليفة على أحمد محمد محمد - الفردوس سنورس ثان قرية الغريب عبد التواب مصطفى عبد التواب - البحرى سنورس ثان الكعابى الجديدة هانى على سيف على

ومسجد عكاشة سنورس ثان ترسا محمود عبد التواب محمود - ال طايع سنورس ثان ترسا شعبان رجب محمد محمد - السلام فيديمين التوفيقية فرج الله عبد الجواد عبد الله - المسجد الكبير فيديمين فيدمين أحمد رجب السيد - الكبير فيديمين التريجى أحمد عبد الحميد معوض - المسجد الكبير فيديمين السليين ممدوح غانم حسين - الوداع فيديمين فيديمين محمد أحمد عبد الرحمن محمد - الكويتى سنور س ثالث سنهور القبلية محمد رمضان أبو الحارث - الكبير سنور س ثالث سنهور القبلية حسن محمود فراج - عليوة سنور س ثالث سنهور القبلية عبدالغنى محمد عبد الغنى - المركز الاسلامى سنور س ثالث سنهور القبلية أحمد جمعة محمود - طلبه حسين سنور س ثالث السعيدية محمود على محمود شفعيع - الكبير سنور س ثالث سنهور البحرية السيد حميدة شرقاوى - نور الايمان سنور س ثالث رحيل أبراهيم عبد القادر مسعود

ومسجد الكبير وليدة سنور س ثالث وليدة عبد السلام أحمد عبد التواب - الشيخ موسى سنور س ثالث سنهور القبلية محمد طه محمد رزق - الوحدة المحلية سنور س ثالث سنهور القبلية عاطف عويس توفيق

والمسجد الكبير بإطسا شرق إطسا محمود مصباح عبد المقصود - الشيخ على إطسا شرق دفنو على حماد رياض - أل يعقوب إطسا شرق أبو صير مصطفى رمضان مصطفى -العتيق إطسا شرق العتامنة مصطفى رجب عبيد - رحيم أحمد رحيم إطسا شرق الجعافرة محمد رمضان محمد سليمان - الكبير إطسا شرق قلهانة محمد رجب أحمد على - التقوى إطسا شرق معجون سعيد فتحى عبد السلام - الحج يوسف إطسا شرق منشاة ربيع هانى فتح الله عبد التواب - العتيق أطسا شرق شدموة اسامه مصطفى حميدة - الفتح الإسلامى إطسا شرق قلشماه أبو الخير أحمد عبد الحفيظ

ومسجد حسان إطسا شرق قلمشاة عاطف عبد الوهاب عبد الفتاح - الوداع إطسا شرق تطون محمد ربيع محمود - امل الصبيحى إطسا شرق قصر الباسل جمعه جابر عبد السلام - التقوى أطسا غرب أطسا محمود زيدان عبيد - محمد أمين معجون أطسا غرب م الحيط سامى هاشم عبد الرحمن - النزلاوى أطسا غرب عزبة النزلاوى خالد محمد إبراهيم.