باكستان والصين توقعان مذكرات تفاهم للتعاون فى العديد من المجالات

كتب محمد تهامى زكى

وقعت باكستان والصين عددا من مذكرات التفاهم للتعاون فى مجالات الاقتصاد والتقنية وإدارة الكوارث والتعاون فى القطاع الزراعى، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

جاء ذلك على هامش لقاء رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، فى إسلام آباد نائب الرئيس الصينى وانج تشيشان الذى بدأ الأحد، زيارة رسمية إلى باكستان تستمر 3 أيام.

من جهة أخرى افتتح رئيس الوزراء الباكستانى ونائب الرئيس الصينى أربعة مشاريع مرتبطة بمشروع الممر الاقتصادى الباكستانى الصينى تتعلق بمجالات الطاقة والتكنولوجيا والتعليم، إضافة إلى افتتاح معهد "كونفوشيوس" بجامعة البنجاب الباكستانية فى مدينة لاهور، الذى سيعمل على تعليم اللغة الصينية وتعزيز التبادل الثقافى بين باكستان والصين.