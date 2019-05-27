انتحار عاطل شنقا بمدخل عقاره بالإسكندرية لتعاطيه مواد مخدرة

أقبل عاطل على الانتحار شنقا، لمروره بأزمة نفسية لتعاطيه المخدرات، وذلك داخل مدخل عقار سكنه، وتم إبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة.

وكان قد تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بانتحار شاب بشارع 26 بمنطقة السيوف دائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وعلى الفور، انتقل المقدم ياسر القطان مدير مباحث قسم شرطة ثان الرمل، إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة "ال.م.م.ع"، 19 سنة عاطل، معلقة بحبل بمدخل عقار ملك أسرته بالشارع المشار إليه، ويرتدى كامل ملابسه.

وبسؤال والدته، قالت إنها استيقظت صباحا ففوجئت بابنها مشنوق ومعلق بمدخل العقار ملك العائلة، الذى تقيم به منذ وفاة زوجها، مشيرة إلى أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة وتعاطية المواد المخدرة، ولم تتهم أحد بالتسبب فى وفاته.

تم إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر إدارى قسم ثان الرمل، وباشرت النيابة العامة التحقيق.