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النقض: إغفال النيابة العامة ذكر أسباب طعنها على الحكم يؤدى لعدم قبوله

الإثنين، 27 مايو 2019 04:39 م
النقض: إغفال النيابة العامة ذكر أسباب طعنها على الحكم يؤدى لعدم قبوله محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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أكدت محكمة النقض على أن الطعن المقدم من النيابة العامة يشترط لقبوله أن يذكر أسباب طعنها للحكم ، وإغفالها ذكر الأسباب يؤدى لعدم قبول طعنها.

وقالت المحكمة خلال نظرها الطعن رقم 23082 لسنة 87 جلسة 2018/06/06  ، ان تقرير النيابة العامة بالطعن بالنقض فى الحكم بإدانة المطعون ضدهما واقتصار مذكرة أسباب طعنها على تعييب الحكم بالنسبة لأحدهما دون الآخر، أثره عدم قبول الطعن قبل الأخير شكلًا .

وأوضحت " لما كان النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة المطعون ضدهما : 1- .... 2- ..... ، إلَّا أنه لما كان البيِّن من مذكرة أسباب الطعن أنها قد اقتصرت على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة المحكوم عليه الأول ، وخَلَت كليَّة من إثارة اسم أو سبب تنال به قضاء الحكم ضد المتهم الثاني ، مما يجعل طعنها بالنسبة له خلوًا من الأسباب ، ومن ثم يتعيَّن القضاء بعدم قبول طعن النيابة العامة قبل المطعون ضده الثاني .... شكلًا .


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