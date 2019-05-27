المشدد 5 سنوات لـ 3 عاطلين بتهمة تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدى مرسى خليل، بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطلين، و3 سنوات لأخر في اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي وسرقة المواطنين بالإكراه في أكتوبر.

وكشف قرار الإحالة عن قيام المتهمين "شهاب.ا" و"إيهاب.م" و"خالد.ع"، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم لسرقة المواطنين بالإكراه، وخلال التحقيقات أقر المتهمون أنهم عقب مرورهم بضائقة مالية قرروا سرقة المواطنين بالإكراه باستخدام دراجة بخارية مملوكة للمتهم الأول واستخدام السلاح الأبيض.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بسرقة المبالغ المالية المملوكة للمجني عليه "م. خ" والهروب باستخدام الدراجة النارية ، فيما أكدت تحريات المباحث الجنائية قيام المتهمين بالاتفاق بينهم على سرقة المنقولات المملوكة للمارة وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء، وتمكنوا من سرقة المجني عليهم باستخدام الأسلحة البيضاء التي بحوزتهم، وتصرفهم في المسروقات عن طريق البيع.