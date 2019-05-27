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المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات بمحيط تحويلات شارع جامعة الدول

الإثنين، 27 مايو 2019 09:00 ص
المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات بمحيط تحويلات شارع جامعة الدول تحويلات مرورية_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تراقب اﻹدارة العامة لمرور الجيزة ، حركة السيارات بمحيط التحويلات المرورية بشارع جامعة الدول لمنع الزحام، حيث من المقرر أن تستغرق 3 سنوات للقيام بأعمال إنشاء محطة "جامعة الدول العربية" والتى تستلزم إجراء تحويله مرورية لمسافة ما يقرب من 400 متر فى الاتجاه القادم من شارع السودان وكوبرى ناهيا بداية من شارع جامعة الدول العربية مع شارع محى الدين أبو العز حتى دوران البرج الإدارى فى اتجاه ميدان النصر.

كما نشرت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات بالشوارع البديلة لجامعة الدول العربية بسبب أعمال إنشاء محطة المترو الجديدة، مع مراقبة كافة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بالمكان لرصد اى كثافات مرورية خلال إجراء تلك اﻷعمال لحين انتهائها فى المدة المحددة لها.

 

 


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