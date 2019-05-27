وأضاف بيسكوف في تصريحات للصحفيين -بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الإثنين أنه فيما يتعلق بقضية مضيق كيرتش، فإنه لا يمكن تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 عليها، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية الروسية أوضحت هذا الأمر بالتفصيل.

وأكد أن ( موسكو ) ستواصل الدفاع عن وجهة نظرها فيما يتعلق بهذه القضية .

جدير بالذكر أن روسيا احتجزت 24 بحارة أوكرانيين ، بالإضافة إلى ثلاث سفن أوكرانية في الخامس والعشرين من نوفمبر العام الماضي بمزاعم دخولها المياه الروسية في مضيق "كيرتش" .

وقضت المحكمة الدولية لقانون البحار أمس الأول السبت بضرورة الإفراج عن البحارة والسفن الأوكرانية المُحتجزة.