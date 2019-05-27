وقال بيسكوف - ردا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لمثل هذه المقترحات، وعما إذا كانت روسيا تعول على سداد أوكرانيا للديون المستحقة عليها - إنه "ليس من شأننا التعليق على هذا الموضوع.. إنها مناقشة داخلية أوكرانية ولا يمكننا ولا نريد التعليق عليها".

وأضاف - في تصريحات له - "نحن نتحدث في هذه الحالة عن سمعة بلد كمقترض موثوق به، ومن المعروف أن هناك التزامات بإعادة الديون ونحن ننطلق من هذا المبدأ".

يُذكر أن رجل الأعمال الأوكراني إيجور كولومويسك صرح - في وقت سابق لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية - بأن الرئيس الجديد لأوكرانيا، فلوديمير زيلينسكي، يتعين عليه التخلي عن برنامج مساعدات صندوق النقد الدولي أو يعلن إفلاس البلاد وعدم القدرة على سداد الديون الخارجية.