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القوى العاملة بالقليوبية تصرف منحة 200 جنيه لـ 2000 من العمالة الغير المنتظمة

الإثنين، 27 مايو 2019 11:55 ص
القوى العاملة بالقليوبية تصرف منحة 200 جنيه لـ 2000 من العمالة الغير المنتظمة فتحي دسوقي وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد فتحي دسوقي وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، أنه جاري العمل على قدم وساق للانتهاء من الكشوف الخاصة بالعمالة المؤقتة بالمحافظة والمستحق لصرف منحة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالي عدد العاملين الغير مؤقتين الذين سيتم صرف المنحة لهم 2000 عامل وعاملة بالمحافظة.
 
وأضاف "دسوقي" في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن إجمالي المنحة سيكون 200 جنيه لكل عامل وعاملة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع هيئة البريد بالمحافظة لصرف المنح والمساعدات عن طريق مكاتب البريد تسهيلا على المواطنين، وذلك استعدادا لصرف منحة عيد الفطر المبارك، وجاري الانتهاء من أعمال الحصر.
 
وتابع وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، أنه بلغ عدد شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 2392 معينا، منهم 55 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، من 6350 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، بالإضافة إلى 43 فرصة عمل تمت إتاحتها من خلال مكاتب التشغيل بالمديرية، فضلا عن 12 معاقا تم ترشحهم لمنشآت القطاع الخاص.
 
 

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