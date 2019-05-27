القبض على 4 متهمين بحوزتهم حشيش وبانجو بقصد الإتجار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والبانجو بقصد الإتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم " محمد.ح.ح" 23 عام عاطل، مقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "صالح.ف.أ" 25 عام عاطل مقيم سرابيوم دائرة مركز فايد، بحوزته كمية من مخدرالحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "حسين.ال.ح" 21 عام عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "طلعت.م.ش" 24 عام عاطل مقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 775 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.