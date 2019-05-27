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القبض على مرتكبى واقعة سرقة مخزن سجائر بمصر القديمة

الإثنين، 27 مايو 2019 11:38 ص
القبض على مرتكبى واقعة سرقة مخزن سجائر بمصر القديمة سجائر- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكنت مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط عاطل وراء سرقة مخزن سجائر بمنطقة مصر القديمة وحرر محضر بالواقعة.

 

ونجح رجال مباحث مصر القديمة، فى ضبط عاطل 47 سنة  مقيم بدائرة القسم سبق إتهامه فى قضية " إعتداء على موظف عام " ، و"سائق" 18 سنة ومقيم بذات العنوان سبق إتهامه فى 3 قضايا آخرهم "سرقة متجر" (نجل الأول) لإرتكابهما واقعة سرقة 30 كرتونة سجائر " مختلفة الأنواع " من داخل مخزن سجائر بدائرة القسم.

 

من خلال الفحص تبين إستقلالهما دراجة نارية" تروسيكل " بدون لوحات معدنية ، المُستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهما "عتلة حديدية ، أجنة" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الوقائع ،وتوالى الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال ضبط كافة صور الخروج على القانون.


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سرقة مخزن سجائر

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