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العثور على جثة طفل متغيب عن منزله غارقة بمصرف بالمحلة

الإثنين، 27 مايو 2019 09:25 م
العثور على جثة طفل متغيب عن منزله غارقة بمصرف بالمحلة اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية – مصطفى عادل
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شهدت قرية الجابرية التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، العثور على جثة لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات، غارقة بالمصرف المار بالقرية، بعد تغيبه بـ يومين.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اخطارا من العميد مجدى عوض مأمور مركز المحلة بعثور اهالى قرية الجابرية، على جثة الطفل محمد.م.ى" 4 سنوات غارقة بالمصرف المار بالقرية، بعد تغيبه بيومين.

انتقلت قوات الانقاذ النهرى، وتم انتشال الجثة، والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى المحلة العام، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، قاده العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

 


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