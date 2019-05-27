سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 08:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الطقس فى الخليج.. استمرار هطول الأمطار فى السعودية ورطب وحار فى البحرين

الإثنين، 27 مايو 2019 08:00 ص
الطقس فى الخليج.. استمرار هطول الأمطار فى السعودية ورطب وحار فى البحرين درجات الحرارة
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

تشهد بعض دول الخليج، اليوم الاثنين، طقسا متقلبا، حيث تستمر هطول الأمطار الرعدية فى السعودية، وترتفع درجات الحرارة فى البحرين.

 

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة ومرتفعاتها، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقة المدينة المنورة فى حين تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.

 

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

 

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس فى مملكة البحرين اليوم، سيكون رطب نسبياً ولكنه حار مع بعض السحب أحياناً خلال النهار، والرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال فترة ما بعد الظهيرة، ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام.

 

 درجة الحرارة العظمى 39 درجة مئوية، الصغرى 26 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 20%، شروق الشمس فى تمام الساعة 4:46 صباحاً أما الغروب فسيكون فى تمام الساعة 6:23 مساءً.

 

سلطنة عمان

ذكرت الأرصاد فى سلطنة عمان، أن الأحوال الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة ابتداء من الساعة السابعة من صباح اليوم، ستكون صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب على جبال الحجر واحتمال أن تكون السحب المنخفضة أو الضباب على سواحل بحر العرب خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر.

 

وتهب الرياح على سواحل بحر عُمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة خلال النهار، تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة خلال الليل، بينما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة وتكون نشطة أحيانا على المناطق الساحلية لبحر العرب، وبالنسبة لحالة البحر قسيكون هادئ الموج على سواحل بحر عمان ويصل أقصى ارتفاع للموج مترا واحدا، فيما يكون متوسط الموج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له مترين.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى فى محافظة مسقط 42 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية، أما فى مدينة صلالة فتبلغ درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 29.

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الطقس فى الخليج.. أمطار بالسعودية وارتفاع الحرارة فى البحرين والإمارات

الطقس فى الخليج.. انخفاض طفيف فى درجات الحرارة والكويت 39 درجة مئوية

الطقس فى الخليج.. انخفاض طفيف فى درجات الحرارة والكويت 40 درجة

الطقس فى الخليج.. شديد الحرارة على معظم الدول والبحرين والكويت 39 درجة

الطقس فى الخليج.. أمطار فى السعودية والبحرين وارتفاع الحرارة بالكويت

بالغناء وطرق الأبواب.. رحلة "القرقيعان" أبرز طقوس رمضان بالخليج

الطقس فى الخليج.. غيوم على السعودية والبحرين وسط توقعات بسقوط أمطار

الطقس فى الخليج

الطقس في الخليج

البحرين

السعودية

سلطنة عمان

الامطار

الامطار الرعدية

الرطوبة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا

مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا

قبل نهاية رمضان.. 5 نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

قبل نهاية رمضان.. 5 نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

الرجوع الى أعلى الصفحة