الطقس فى الخليج.. استمرار هطول الأمطار فى السعودية ورطب وحار فى البحرين

كتب محمد تهامى زكى

تشهد بعض دول الخليج، اليوم الاثنين، طقسا متقلبا، حيث تستمر هطول الأمطار الرعدية فى السعودية، وترتفع درجات الحرارة فى البحرين.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة ومرتفعاتها، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقة المدينة المنورة فى حين تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس فى مملكة البحرين اليوم، سيكون رطب نسبياً ولكنه حار مع بعض السحب أحياناً خلال النهار، والرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال فترة ما بعد الظهيرة، ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام.

درجة الحرارة العظمى 39 درجة مئوية، الصغرى 26 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 20%، شروق الشمس فى تمام الساعة 4:46 صباحاً أما الغروب فسيكون فى تمام الساعة 6:23 مساءً.

سلطنة عمان

ذكرت الأرصاد فى سلطنة عمان، أن الأحوال الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة ابتداء من الساعة السابعة من صباح اليوم، ستكون صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب على جبال الحجر واحتمال أن تكون السحب المنخفضة أو الضباب على سواحل بحر العرب خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر.

وتهب الرياح على سواحل بحر عُمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة خلال النهار، تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة خلال الليل، بينما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة وتكون نشطة أحيانا على المناطق الساحلية لبحر العرب، وبالنسبة لحالة البحر قسيكون هادئ الموج على سواحل بحر عمان ويصل أقصى ارتفاع للموج مترا واحدا، فيما يكون متوسط الموج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له مترين.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى فى محافظة مسقط 42 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية، أما فى مدينة صلالة فتبلغ درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 29.