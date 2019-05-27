السيطرة على حريق بمنزل مواطن فى إسنا وتفحم محتوياته بالكامل دون مصابين

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، حريق في منزل مواطن أسفر عن تفحم محتوياته بالكامل، دون خسائر في الأرواح أو مصابين، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة علي النيران فور وصولهم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة العمليات يفيدي بنشوب النيران في منزل المواطن "عبده.م.س" أمام التأمينات الجديدة، وعلي الفور إنتقلت سيارتي إطفاء للسيطرة علي النيران، وتم إخمادها في الحال، وأسفر الحريق عن تفحم محتويات المنزل بالكامل.

وإنتقل لموقع الحريق كل من رئيس غرفة الكوارث أحمد المهدي، ورئيس غرفه العمليات جمال عبد المحسن، ورئيس المدينة محمد سيد، ونائبة رئيس المدينة المهندسه صباح منصور، والسكرتير العام بلمجلس مدينه اسنا عبد الرحيم طايع، وتمت معاينة المنزل بعد الحريق لمعرفة أسبابه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.