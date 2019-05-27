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السجن 5 سنوات لمدرب أكمال أجسام بتهمة ترويج عملات مزورة

الإثنين، 27 مايو 2019 05:20 م
السجن 5 سنوات لمدرب أكمال أجسام بتهمة ترويج عملات مزورة محكمة - ارشيفية
كتب كريم صبحى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة "مدرب كمال أجسام بالسجن 5 سنوات  فى اتهامه بترويج عملات ورقية مزورة بمنطقة البساتين .

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم "عادل .م"، مدرب كمال أجسام ، بحيازة عملة ورقية مقلدة متداولة قانونا خارج البلاد بقصد الترويج، "خمس وسبعين ورقة نقدية من فئة المائة دولار أمريكى"، مصطنعة علي غرار الأوراق النقدية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى المرفق مع علمهم بأمر تقليدها وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

 


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