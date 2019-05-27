السجن المشدد 3 سنوات لشقيقين لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "محمد.ع.ع" عامل وشقيقه عبد الحميد ، عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهما وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش، بدائرة مركز البلينا.

وصدر الحكم، برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر واحمد محمود السيد بأمانة سر محمود السيد ومايكل صبحى .

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019، بدائرة مركز البلينا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهمين ، بالاتجار فى الحشيش، بدائرة المركز، وترويجها على عملائهما فى أحد الأماكن بدائرة المركز ، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية و تم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش، كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها المتقدم .