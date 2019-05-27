سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 01:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس اللبنانى يبحث مع مسئول أممى جهود ترسيم الحدود الجنوبية

الإثنين، 27 مايو 2019 12:46 م
الرئيس اللبنانى يبحث مع مسئول أممى جهود ترسيم الحدود الجنوبية الرئيس اللبنانى ميشال عون
بيروت (أ ش أ)
إضافة تعليق

أجرى الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم، مباحثات مع المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان يان كوبيش، تناولت الدور المرتقب للأمم المتحدة فى المساعدة على ترسيم الحدود اللبنانية البحرية الجنوبية مع إسرائيل، على نحو مماثل لدورها فى ترسيم الحدود البرية.

يشار إلى وجود نزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتطورت الخلافات مؤخرا فى ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز فى البحر المتوسط، خاصة فى المناطق الحدودية والحقول النفطية التى تقع فى أماكن مشتركة بين البلدين.

ويتولى مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الشرق الأوسط السفير ديفيد ساترفيلد، مسئولية الوساطة فى ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها، وسبق له وأن قدم طروحات للمسئولين اللبنانيين فى شأن ترسيم الحدود البحرية، وهو الملف الذى يسعى لبنان إلى حسمه سريعا بمعاونة من الأمم المتحدة، حتى يتسنى له الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الواقعة ضمن مياهه الإقليمية فى البحر المتوسط التى تضم حقول النفط والغاز.

كما تناولت المباحثات بين الرئيس اللبنانى والمنسق الأممى التى عقدت ظهر اليوم فى قصر بعبدا الرئاسي، استعراض التحضيرات المتعلقة بالتقرير المقبل للأمين العام للأمم المتحدة فى شأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.

ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير دورى إلى مجلس الأمن حول مسار تنفيذ القرار 1701 الصادر فى أعقاب العدوان الإسرائيلى على لبنان صيف عام 2006 . كما يتولى المنسق الأممى الخاص بإجراء عرض أمام مجلس الأمن لأهم المعوقات والانتهاكات ومسار التنفيذ للقرار والأوضاع على طول الخط الأزرق (الخط البرى الفاصل بين لبنان وإسرائيل والذى وضعته الأمم المتحدة عام 2000) .

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

رئيس مجلس النواب اللبنانى: هناك تقدم فى ملف ترسيم الحدود البحرية

لبنان: الحريرى وبرى يبحثان مع دبلوماسى أمريكى ترسيم الحدود البحرية

وزير خارجية لبنان يبحث مع سفيرى فرنسا وألمانيا ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل

الرئيس اللبنانى لمسؤول أمريكى: نتمنى استئناف عملية ترسيم الحدود بالجنوب

الرئيس اللبنانى

لبنان

ترسيم الحدود اللبنانيه

الامم المتحده


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة