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الحوثيون يعلنون عن صفقة لتبادل الأسرى مع القوات الحكومية

الإثنين، 27 مايو 2019 09:53 ص
الحوثيون يعلنون عن صفقة لتبادل الأسرى مع القوات الحكومية الحوثيون
وكالات
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أعلن الحوثيون عن صفقة لتبادل الأسرى مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي بوساطة محلية، تشمل تحرير 66 من مقاتليهم، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
وقالت "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى" التابعة للحوثيين: الصفقة شملت 66 أسيرا من مقاتلي الجماعة"، ولم تكشف اللجنة عن عدد المفرج عنهم في المقابل، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن الحوثيين أفرجوا عن 9 أسرى حكوميين. 
 
ولم يصدر بعد أي تعليق عن القوات الحكومية بشأن عملية التبادل التي يتحدث عنها الحوثيون.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والحوثيين الذين سيطروا على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

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اليمن

تبادل الأسرى

عبد ربه منصور


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