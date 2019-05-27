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الجمعة.. انقطاع المياه عن 21 منطقة وقرى الساحل الشمالى بالإسكندرية

الإثنين، 27 مايو 2019 04:36 م
الجمعة.. انقطاع المياه عن 21 منطقة وقرى الساحل الشمالى بالإسكندرية شركة مياه الشرب بالإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير
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أعلنت شركة مياه الإسكندرية، عن إنقطاع التيار الكهربائى للدوائر جهد 66 ك فولت عن محطات مياه الشرب يالكيلو 40 و محطة مريوط 1 و محطة مياه الزهور مما ينتج عنه انقطاع المياه يوم الجمعة المقبل. 

وأشارت شركة مياه شرب الإسكندرية إلى أن ذلك يأتى بسبب أعمال المشروعات و الخطوط للدوائر الكهربائية للشركة لنقل الكهرباء، وانه سيتم إنقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق و هى "النهضة ، عبد القادر ، البتروكيماويات ، العامرية ، الكرنك ، أبو سمبل ، المنطقة الحرة ، الكينج ، الهوارية ، ابو دومة ، الناصرية ، قرى مريوط بالكامل ، قرى بنجر السكر ، قرى شمال التحرير ، قرى العشرة الاف ، قرى البستان ، المهدية و قرى رأس الترعة ، بهيح ، مدينة برج العرب الجديدة و القديمة ، الغربينيات ، قرى الساحل الشمالى من الكيلو 34 و حتى مدينة الحمام ومارمينا".

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه طوال فترة الانقطاع و التى سوف تستمر من فجر الجمعة فى 4 صباحا و حتى 9 صباحا .

 

 


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شركه مياه الشرب

انقطاع المياه

الساحل الشمالى

برج العرب

انقطاع المياه عن قرى الساحل الشمالى


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