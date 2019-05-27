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الإثنين، 27 مايو 2019 07:35 م
خالد صلاح
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الجزائر تكتشف حقل غاز جديدا فى جنوب غرب البلاد

الإثنين، 27 مايو 2019 07:17 م
الجزائر تكتشف حقل غاز جديدا فى جنوب غرب البلاد حقل غاز-صورة ارشيفية
رويترز
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قال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، إن الجزائر حققت اكتشافا مهما للغاز في ولاية تندوف بجنوب غرب البلاد، مما قد يساهم في تعزيز صادرات الجزائر ويحافظ على حصتها السوقية في الخارج.

 

والجزائر مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا، لكن ارتفاع الاستهلاك المحلي وعدم زيادة الإنتاج في السنوات الأخيرة شكلا تهديدا على أحجام الصادرات.

 

وأبلغ عرقاب وكالة الأنباء الجزائرية أثناء تفقده الحقل الجديد، أن هذا الحقل أعطى مؤشرات إيجابية، مضيفا أن استكشاف طاقة الغاز ولأول مرة في هذه الولاية "يشكل محطة تاريخية هامة بالنسبة للاقتصاد الوطني". ولم يذكر متى سيبدأ الإنتاج في الحقل.

 

وقال عرقاب إن شركة الطاقة الحكومية سوناطراك ستجري المزيد من التقييمات لطاقة الحقل الإنتاجية.

 

بدأت الجزائر، التي تنتج نحو 135 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، في تجديد عقود التوريد مع عملاء أوروبيين، حيث ينتهي سريان العقود الحالية في نهاية العام الحالي أو أوائل 2020.

 

يعتمد اقتصاد الجزائر اعتمادا شديدا على الغاز والنفط الخام، وصاغت الحكومة مشروع قانون جديدا للطاقة يقدم حوافز للمستثمرين في مسعى لجذب الشركات الأجنبية.

 

وعزف الكثير من المستثمرين الأجانب عن قطاع الطاقة الجزائري خلال السنوات الأخيرة، وعزوا ذلك إلى شروط التعاقد غير الجذابة والبيروقراطية.

 


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