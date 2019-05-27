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التحقيق مع سيدة وابنتها لاتهامهم بسرقة 200 ألف جنيه بالدرب الأحمر

الإثنين، 27 مايو 2019 08:11 م
التحقيق مع سيدة وابنتها لاتهامهم بسرقة 200 ألف جنيه بالدرب الأحمر كلابش،ارشيفية
كتب سليم على
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تباشر نيابة الدرب الأحمر ، التحقيق مع سيدة وابنتها، لاتهامهم بارتكاب واقعة سرقة 200 ألف جنيه من عاملين بأحد مراكز المنسوجات بالغورية.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر ، بلاغا من "عاملين" بأحد مراكز المنسوجات كائن بمنطقة الغورية دائرة القسم، من أنهما عقب قيامهما بصرف مبلغ (مليون و150 ألف جنيه) خاص بمحل عملهما من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، وإيداعه داخل حقيبتين بلاستيك واستقلالهما سيارة أجرة من أمام البنك ، وعقب وصولهما لمحل عملهما فوجئا بوجود قطع بأحد الأكياس وسرقة مبلغ 200 ألف جنيه من داخله.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة،سيدتان ("مسجلة جنائياً 55 سنة سبق اتهامها فى 90 قضية آخرهم قضية "سرقة" ، و "ربة منزل" نجلة الأولى 36 سنة سبق اتهامها فى 17 قضية آخرهم قضية "سرقات متنوعة" ، ومقيمتان بدائرة قسم شرطة أول السلام.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأولى ، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ابنتها بأسلوب الاحتكاك وقطع الأكياس باستخدام شفرة حادة "موس"، وبإرشادها تم ضبط مبلغ (122,600 جنيه) من متحصلات واقعة السرقة، وقررت أن باقى المبلغ المستولى عليه بحوزة إبنتها"جارى العمل على ضبطها" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 


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عقوبه السرقه

الدرب الاحمر

نيابه الدرب الاحمر

عقوبه السرقه بالإكراه


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