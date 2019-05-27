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التجارة الداخلية تكثف الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة السلع الغذائية

الإثنين، 27 مايو 2019 11:23 م
التجارة الداخلية تكثف الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة السلع الغذائية لحوم ارشيفية
كتب مدحت وهبة
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أعلن قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين تكثيف الحملات الرقابية طوال شهر رمضان بالتنسيق مع المديريات للتأكد من جودة المنتجات والسلع الغذائية المطروحة فى الأسواق وكذلك اللحوم والدواجن، حيث يتم تحرير محاضر ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وكانت مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات المختلفة قد أعلنت حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الفطر المبارك، وتوفير السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، إضافة إلى التنسيق بشأن زيادة طرح أسطوانات البوتاجاز خلال أيام العيد لتفادى حدوث أى أزمات فى البوتاجاز والمواد البترولية، كما سيتم إنشاء غرفة عمليات رئيسية إضافة إلى أنه تمت مخاطبة مديرى المديريات بالمحافظات بشأن إنشاء غرفة عمليات بديوان عام المديرية وأخرى فرعية بالإدارات، مع تعديل مواعيد إنتاج الخبز البلدى إلى المواعيد السابقة، اعتبارا من أول يوم عيد الفطر المبارك، كما كانت عليه قبل شهر رمضان.

 


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التجارة الداخلية

الرقابة على الاسواق

السلع الغذائية

للمواطنين


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