سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 06:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البرغوثى: الهجوم على وكالة الغوث يستهدف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين

الإثنين، 27 مايو 2019 05:25 م
البرغوثى: الهجوم على وكالة الغوث يستهدف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين مصطفى البرغوثى
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

قال الدكتور مصطفى البرغوثى الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن من أخطر الأمور التى صدرت عن فريق "صفقة القرن" المطالبة بتصفية وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA) ونقل خدماتها لما سموها الدول المضيفة.

 

وأكد البرغوثى فى تصريح صحفي أن التصريحات الغاضبة ضد الأنروا تعبرعن إحساس بالفشل، بعد أن صمدت وكالة الغوث لقطع المساهمة الأمريكية والتى تصل إلى ثلث ميزانية الوكالة.

 

وأشار البرغوثى الى أن الهجوم على وكالة الغوث يستهدف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التى هجروا منها في فلسطين. إذ يعرف الفريق الأمريكى أن وكالة الغوث أنشأت بقرار أممى من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن إنشائها واستمرارها مرتبط بتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 194 والذى نص على عودة اللاجئين الفلسطينين المهجرين فى عام الى ديارهم التى هجروا منها عام 1948 وهو يظن أن تصفية وكالة الغوث سيعنى تصفية قضية اللاجئين.

 

وشدد البرغوثى على أن الحفاظ على وكالة الغوث، صار مرتبطا بالحفاظ على حق العودة الذى لم ولن يتنازل عنه الفلسطينيون.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الأونروا: مليون فلسطينى فى غزة بحاجة لتوفير الغذاء كل ثلاثة أشهر

الأونروا ترفض محاولة أمريكية لتجريدها من تفويضها

واشنطن تدعو إلى حل الأونروا وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

شاهد.. الأونروا تحذر من تدهور الأوضاع فى غزة

البرغوثى

وكاله الغوث

اللاجئون الفلسطينيون

اخبار فلسطين

الاونروا


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة