الإمارات تعتمد أجازة عيد الفطر للعاملين فى القطاع الحكومى

كتب محمد تهامى زكى

بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الحكومى.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإنه الأجازة اعتباراً من يوم الأحد 28 رمضان لعام الموافق 2 يونيو 2019، ولمدة أسبوع على أن يستأنف الدوام الرسمى يوم الأحد 9 يونيو.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الفترة من 29 رمضان وحتى 3 شوال 1440 ستكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين فى منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص فى الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك.