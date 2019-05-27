سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 09:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأوقاف تحذر من أى محاولة لإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد المحددة

الإثنين، 27 مايو 2019 09:00 ص
الأوقاف تحذر من أى محاولة لإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد المحددة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الأوقاف أن إمامة الصلاة والجمع والأعياد من الولايات العامة التى لا يجوز شرعا الافتئات فيها على جهة الولاية الشرعية المسند إليها الأمر من الدولة أو ولى الأمر .

وأوضحت الأوقاف، فى بيان لها، أنه لا يجوز شرعا الافتئات على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد فى الشوارع والزوايا والمصليات ولا فى الطرقات العامة، إنما تنعقد فى الساحات والمساجد التى تحددها الجهة المنوط بها ذلك .

وتابع البيان "بما أن وزارة الأوقاف هى المنوط بها هذا الشأن فإنها تؤكد على عدم سماحها بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد التى حددتها مديريات الأوقاف ورفعتها إلى ديوان عام الوزارة، وأنها ستتعامل بكل حسم تجاه أى مخالفة، وكذلك مع من يمكن أى شخص غير مصرح له بالخطابة من الأوقاف من أداء خطبة العيد أو إمامة المصلين فى صلاة العيد".

وحذرت الأوقاف من أى محاولة توظيف حزبى أو سياسى بأى شكل من الأشكال لساحات العيد، مؤكدة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أى مخالفة، ومبينة ضرورة تجنب شعائر الله ومناسكه كل المصالح الشخصية أو الحزبية مرضاة لله ورسوله وتعظيما لشعائر الله .

وكلفت الأوقاف، لجنة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى وعضوية كل من الدكتور سيد عبد البارى وكيل الوزارة لشئون الدعوة و الدكتور نوح العيسوى وكيل الوزارة لشئون المساجد والشيخ علاء شعلان وكيل الوزارة لشئون الوجه البحرى والشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام التفتيش بمتابعة كل ما يتصل بتنظيم صلاة العيد على أن تكون اللجنة فى حالة انعقاد دائم من اليوم إلى انتهاء صلاة عيد الفطر.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الأوقاف تحدد قوائم الممنوعات فى الاعتكاف.. الزوايا ممنوعة.. والتوظيف السياسى مرفوض.. والطعام داخل المسجد غير مسموح به وستر العورة واجب.. 3496 مصلى بدأت تحت رقابة الوزارة.. أبرزها 221 بالقاهرة و267 فى الجيزة

الدعوة السلفية تخطط لإقامة ساحات لصلاة العيد فى المحافظات.. مصادر تكشف: مشايخ السلفية غاضبون لعدم حصولهم على تصاريح من وزارة الأوقاف.. وتحذيرات بتشديد المتابعة لمنع استغلال التيارات السلفية الساحات لصالحهم

الأوقاف: لم نحدد عدد مساجد التهجد.. والمساجد الكبرى الأبرز

الأوقاف : مسابقة فى اللغة العربية للدعاة وجوائز إيفاد وبعثات حج

الاوقاف

صلاه العيد

المساجد المحدده لصلاه العيد

وزاره الاوقاف


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا

مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا

قبل نهاية رمضان.. 5 نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

قبل نهاية رمضان.. 5 نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

الرجوع الى أعلى الصفحة