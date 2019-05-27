الأمن العام يضبط 56 بندقية وينفذ 56 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

واصل قطاع الأمن العام حملاته الموسعة لملاحقة الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة والمواد المخدرة، ونجح خلال 24 ساعة فى ضبط 176 قطعة سلاح نارى بينها 56 بندقية، وتنفيذ أكثر من 56 ألف حكم قضائى، إضافة إلى تحرير أكثر من 22 ألف مخالفة مرورية.

وضبطت حملات الأمن العام 189 قضية مخدرات، بحوزة 204 متهمين، عُثر بحوزتهم على 17 كيلو جراما من البانجو، و8 كيلو جرامات حشيش، وكيلو واحد من الهيروين، و150 جراما من الأفيون، وكيلو جرام من مخدر الفودو، و439 جراما من الاستروكس، و5 آلاف و756 قرصا مخدرا.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 222 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 22 ألفا و595 مخالفة مرورية، و682 مخالفة مرافق، و30 قضية مصنفات، وتنفيذ 56 ألفا و725 حكما قضائيا متنوعا. وجاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة والخروج على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية فى أنحاء مصر.