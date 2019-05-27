سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 09:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الإثنين، 27 مايو 2019 08:00 ص
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 20 33

شبين الكوم 20 32

طنطا 18 31

دمنهور 16 30

الإسكندرية 14 28

بلطيم 20 28

مطروح 16 26

السلوم 18 35

سيوة 19 38

بورسعيد 21 26

دمياط 21 26

الزقازيق 19 32

الإسماعيلية 18 33

السويس 18 33

العريش 19 26

رفح 19 26   

رأس سدر 26 34      

نخل 16 34  

نويبع 26 33  

طابا 24 33   

كاترين 18 34

الطور 24 30 

شرم الشيخ 27 39     

الغردقة 27 40

مرسى علم 26 39     

الفيوم 21 36

بنى سويف 22 36     

المنيا 21 38

أسيوط 23 39

سوهاج 24 40

قنا 25 42

الأقصر 28 44

أسوان 30 44 

أبوسمبل 31 43        

الوادى الجديد 28 42

شلاتين 26 33

أبو رماد 25 33        

حلايب 24 31

رأس حدربة 23 30

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهي

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 42

المدينة 28 43

الرياض 24 41

المنامة 30 37

أبوظبى 30 42

الدوحة 27 38

الكويت 26 42

دمشق 12 34

بيروت 20 26

عمان 16 33

القدس 16 28

غزة 18 26    

بغداد 25 42

مسقط 30 38

صنعاء 12 23

الخرطوم 31 42        

طرابلس 17 24        

تونس 16 21

الجزائر 12 22

الرباط 13 28

نواكشوط 20 26

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم

الصغرى العظمى

أنقرة 10 28  

أسطنبول 16 27       

إسلام آباد 20 36

نيودلهى 25 42

جاكرتا 25 34

بكين 17 29

كوالالمبور 24 32     

طوكيو 18 32

أثينا 15 28   

روما 14 20

باريس 09 19 

مدريد 12 28

برلين 13 20  

لندن 10 18

مونتريال 10 23        

موسكو 12 22         

نيويورك 16 26

واشنطن 20 30

         

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الثلاثاء.. والعظمى بالقاهرة تصل 39 درجة نهاية الأسبوع

الجو بيتحسن.. انخفاض درجات الحرارة بأغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف: طقس معتدل غدا على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة.. وتؤكد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة بداية من الثلاثاء.. والارتفاع بمعدل 5 درجات

نفحات العشر الأواخر.. الموجة الحارة تنكسر.. انخفاض حرارة الجو غدا بمعدل 3 درجات.. توقعات بارتفاعها بالنصف الثانى للأسبوع الجارى.. والأرصاد تطمئن المواطنين: درجات الحرارة لن تتجاوز الـ40 درجة هذا الأسبوع

الأرصاد: طقس الغد معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الطقس

حاله الطقس

الارصاد

درجات الحراره


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا

مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا

قبل نهاية رمضان.. 5 نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

قبل نهاية رمضان.. 5 نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

الرجوع الى أعلى الصفحة