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الإثنين، 27 مايو 2019 04:43 ص
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اعراض الحمل التبول الكثير والإرهاق

الإثنين، 27 مايو 2019 04:00 ص
اعراض الحمل التبول الكثير والإرهاق
كتبت فاطمة ياسر
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علامات عديدة تؤكد أن هذه المرأة حامل.. فعند التأكد من هذا الخبر نجد أن الكثير من النساء يشعرن بالسعادة المفرطة، فهذا هو الخبر الوحيد اللاتي تنتظره الكثيرات، فالرغبة في أن تصبح أي فتاه أمًا، هو الأساس في الحصول والرغبة بالبقاء، وخلال هذا التقرير التالي سنتعرف على أبرز وأشهر الأعراض الخاصة بالحمل، وذلك وفقًا لموقع "webmed"، ومنها التالي:

-من أبرز العلامات والأعراض التي تؤكد أن هذه المرأة حامل هي تأخر نزول الدورة الشهرية، أو عدم نزول الدورة الشهرية، هذا الأمر الذي يحد عاداتنا عند الحمل، وعند تأخر الدورة الشهرية عليك الذهاب لمعمل التحاليل وإجراء تحليل الحمل التراكمي للتأكد من الحمل.

- يعد الذهاب المتكرر لحمام للتبول من أبرز العلامات والأعراض التي تؤكد وجود الحمل، وكثرة التبول ترجع إلي لتواجد هرمون الحمل في الدم، فيقوم الجسم بالكثير بالتبول بكثرة.

-الرغبة الملحة في النوم المتكرر، نعم هذا ما ترغب به كل حامل هو النوم بكثرة خلال الفترة الأولية من الحمل، أي خلال أول ثلاثة أشهر، فالنوم بالنسبة للحامل يعد بمثابة الشعر لديها بالراحة النفسية.

- شعور الإرهاق الشديد، يعد من أهم علامات الحمل، فلا تستطيع المرأة الحامل ممارسة حياتها بشكل طبيعي، وذلك نتيجة لزيادة هرمون الحمل في الجسم بشكل كبير.

-تتعرض الكثير من النساء خلال فترة الحمل الأولي للقيء الصباحي، ففور الاستيقاظ من النوم تتعرض للكثيرا للقيء، وهذا الأمر يعد من أبرز علامات الحمل، وفي نفس الوقت من الأعراض الطبيعية جدا.

-تتعرض بعض النساء الحوامل لألم فى الثدى، وهذا الأمر يعد طبيعي جدا، نتيجة لتكوين الحليب داخل الثدي وتغير هرمونات الجسم بشكل عام، مع تغيرات في هرمونات الجسم.

-الاصابة بالخبطة شديدة في المعدة، وعسر الهضم في بعض الأحيان، مع الإصابة بالإمساك والإسهال.


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اعراض الحمل

الحمل

كثرة التبول والحمل

علامات الحمل


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