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اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر مدرسة بمنوف.. ورئيس المدينة: جارى رفعها

الإثنين، 27 مايو 2019 08:21 ص
اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر مدرسة بمنوف.. ورئيس المدينة: جارى رفعها اضبط مخالفة
المنوفية _ محمد فتحى
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حالة من الاستياء والغضب تخيم على أهالى مدينة منوف بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب محاصر القمامة لمدرسة الحرية الابتدائية بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، نتيجة إهمال المسؤلين بمنظومة النظافة بمجلس مدينة منوف.

يقول أحمد أشرف مدرس ومن أهالى مدينة منوف بمحافظة المنوفية، نعانى الأمرين بسبب انتشار القمامة أمام مدخل مدرسة الحرية الابتدائية بالمدينة، الأمر الذى قد يتسبب فى إصابة العديد من الطلاب والمواطنين بالأمراض المعدية نتيجة الحشرات الخطيرة.

ومن جانبة أكد المهندس رجب النقيدى رئيس مجلس مدينة منوف بمحافظة المنوفية، أنه جارى رفع القمامة، مؤكدا أنه لم يتلق أى شكاوى من المواطنين بخصوص تجمع القمامة أمام مدرسة الحرية الابتدائية بمدينة منوف، مشيرا إلى أن الجميع  يعمل من أجل الارتقاء بمنظومة النظافة العامة فى مدينة منوف .

 

 


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