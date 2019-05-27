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ازاى تعرف معلومات عن "طعنك بالنقض" من غير ماتروح المحكمة؟

الإثنين، 27 مايو 2019 02:08 م
ازاى تعرف معلومات عن "طعنك بالنقض" من غير ماتروح المحكمة؟ محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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ملايين من المواطنين يتوافدون على محكمة النقض من جميع أنحاء الجمهورية ، حيث لا توجد سوى محكمة نقض واحدة بالبلاد ومقرها القاهرة بدار القضاء العالى بوسط البلد، وعليه يتحمل المواطنين من المحافظات خارجها مشقة السفر لمتابعة طعونهم فى المحكمة ، ولكن هناك عدة طرق يستطيعون من خلالها معرفة ومتابعة القضايا ومعلومات حولها دون أن يستلزم الأمر الذهاب للمحكمة.

أتاحت محكمة النقض عدد من الخدمات الإلكترونية للاستفسار ومتابعة الطعون ، وتأتى هذه الخدمات فى صورة باقات تحمل اشتراكات سنوية يقوم بدفعها المواطن وهى:

1 - رسائل المحمول النصية، وقيمة الاشتراك السنوى لها 50 جنيه عن كل طعن.

2 – البريد الإلكترونى ، وقيمة اشتراكها السنوى 50 جنيه عن كل طعن.

3 – خدمة مركز الاتصال على الرقم المختصر 19681

4 - موقع بوابة الخدمات القانونية لمحكمة النقض

www.ccn.gov.eg

يمكن الاشتراك على هذا الموقع صاحب الطعن من الإطلاع على (صحيفة الطعن - الاعلانات - طلب وقف التنفيذ - مذكرات الدفاع - مذكرات الرد - مذكرة برأى النيابة - الجلسات - جميع الأحكام بما فيها حكم النقض )

وقيمة اشتراكها السنوى لكل طعن 140 جنيه

 


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