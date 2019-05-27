ارتفاع بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والعقارات

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وسط صعود 7 قطاعات على رأسها البنوك والعقارات.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.66% رابحاً 37.09 نقطة ليغلق عند مستوى 5628.67 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.8% رابحاً 48.52 نقطة ليغلق عند مستوى 6090.54 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.29% رابحاً 13.63 نقطة ليغلق عند مستوى 4734.14 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 95.3 مليون سهم بقيمة 22.5 مليون دينار كويتى عبر 4764 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.60%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.74%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.30%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.24%، ثم قطاع الصناعة 0.49%.

وجاء سهم "مواشى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.89%، تلاه آن بنسبة 7.84%، ثم إنوفست بنسبة 7.20%، فيما تصدر سهم "بيان" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم العيد بنسبة 10%، ثم المعدات بنسبة 9.27%.