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ارتفاع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط صعود 18 قطاعا على رأسها التأمين

الإثنين، 27 مايو 2019 02:50 م
ارتفاع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط صعود 18 قطاعا على رأسها التأمين بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.26% رابحاً 21.78 نقطة ليغلق عند مستوى 8381.97 نقطة، فيما تراجع السوق الموازية-نمو بنسبة 1.47% خاسراً 50.88 نقطة ليغلق عند مستوى 3413.59 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 116.4 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 98 شركة، فيما تراجعت 72 شركة.
 
وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.76%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.04%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.53%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.47%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.36%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.34%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.27%.
 
وجاء سهم "أنابيب السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.97%، تلاه صافولات بنسبة 5.90%، ثم بوبا العربية بنسبة 5.29%، فيما تصدر سهم "معادن" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.55% ثم الجوف بنسبة 4.29%، ثم باتك بنسبة 3.97%.
 

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