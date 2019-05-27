إيقاف أعمال مخالفة فى منشآت تجارية بحى الجمرك بالإسكندرية ومصادرة المعدات

الإسكندرية - جاكلين منير

كلفت المهندسة سحر شعبان، رئيس حى الجمرك بالإسكندرية، إدارة المتابعة الميدانية وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع بالانتقال لموقع بلاغ بوجود أعمال مخالفة بمحل تجارى بتقاطع شارع الباب الأخضر مع حارة قورة، دائرة قسم المنشية، ومعاينة المنشأة.

وأسفرت المعاينة عن وجود أعمال ترميم بالمنشأة بدون ترخيص، وتم التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة فى الأعمال المخالفة منها، كمية كبيرة من الخشب والأسمنت وعدد من السلالم وغيرها من أدوات البناء.

يأتى هذا فى إطار خطة الحى فى الرقابة والمتابعة المستمرة لأى أعمال مخالفة وإيقافها وذلك تطبيقًا للقانون وفرض الانضباط بنطاق الحى.