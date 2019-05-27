أوقاف القليوبية: 443 ساحة لصلاة عيد الفطر

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن المديرية حددت ما يقرب من 100 مسجد لصلاة القيام بالمحافظة تم توزيعها على مراكز المحافظة بالكامل، كما تم تجهيز 179 مسجد بشتى مناطق المحافظة للاعتكاف فى هذا الشهر الكريم، حيث تم مراعاة سعة المكان ومدى ملاءمته للاعتكاف، والتهوية الجيدة، مع ضرورة كون المعتكفين من أهالى المنطقة وليس غريباً عنها، زيادة في أمن المعتكفين وسلامتهم، وغلق الباب أمام المنحرفين والمتربصين بأمن الوطن.

وأضاف "أبو السعود" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم إعداد 443 ساحة خلاء استعدادا لعيد الفطر المبارك، وتم امدادها بخطيب أصلى وآخر احتياطى، مع وجود عامل تابع للأوقاف للإشراف عليها، ومنع رفع لافتات وشعارات سياسية أو دينية بها، وعدم تمكين غير التابعين للأوقاف من الإمساك بصوتيات الساحة لغلق الباب أمام استخدامها لغير أهدافها.

وأوضح "أبو السعود" أن توزيع الساحات بمدن المحافظة جاءت على النحو التالي "بنها أول 25، بنها ثان 25، كفر شكر 19، طوخ 17، برشوم 34، قها 14، قليوب 54، القناطر 63، شبين شرق 24، شبين غرب 23، شبرا شرق 27، شبرا غرب 42، الخصوص 29، العبور 23، الخانكة 24".

وتابع، أنه سيتم تكثيف الجهود الدعوية بالمدارس العلمية التى تتناول كتب التراث وشرحها فى مجال الحديث النبوى، والتفسير وعلومه، والأخلاق والتصوف، إلى جانب تلقى استفسارات الصائمين وتساؤلاتهم، مشيرا إلى أن المديرية بصدد إعداد ملتقى فكرى موسع على مثال الملتقى الفكرى لمسجد مولانا الإمام الحسين، مما سيكون له الأثر الكبير فى نفوس المواطنين بالقليوبية، حيث يستمتعون فيه بتلاوة القرآن الكريم والمدائح النبوية، إلى جانب الندوات والمحاضرات الدينية والثقافية بشتى أنواعها.