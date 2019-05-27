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أهالى كفر الأربعين ببنها يشكون ناتج تطهير الترع.. ورئيس المدينة: جار رفعها

الإثنين، 27 مايو 2019 02:00 ص
أهالى كفر الأربعين ببنها يشكون ناتج تطهير الترع.. ورئيس المدينة: جار رفعها مخلفات الترع بالطريق بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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اشتكى أهالى قرية كفر الأربعين التابعة لمركز ومدينة بنها بالقليوبية، من ناتج أعمال تطهير ترعة "الغفارة" التى تمر فى وسط القرية، مؤكدين أن هذا الناتج يتسبب فى انتشار الرائحة الكريهة والتى تتسبب فى انتشار الأمراض، إلى جانب سيطرة هذه النواتج على جانبى الطريق وصعوبة مرور المواطنين من هذه الطرق التى تعتبر الطريق الرئيسى للقرية.

وأوضح الأهالى، أن المقاول المختص بأعمال تطهير ترعة "الغفارة" يقوم برفع الأعمال الناتجة عن التطهير ووضعه على جانبى الترعة، على الرغم من أن القانون يوجه برفعها بعيدا عن جانبى المصرف أو الترعة، وهو ما يتسبب فى أذى كبير للمواطنين من أبناء القرية.

ومن ناحيته، قال المهندس حمدى سلامة رئيس مدينة بنها بالقليوبية، إنه على الفور تم التوجيه سيارات الوحدة المحلية بقرية جمجرة التابعة لها القرية، بسرعة الدفع بمعدات الوحدة من لوادر وسيارات لنقل هذه النواتج ورفعها إلى المحطة الوسيطة ببنها، لنقلها إلى المدفن العمومى بالعبور، وذلك حفاظا على صحة المواطنين.

مخلفات تطهير الترع (1)
مخلفات تطهير الترع

 

مخلفات تطهير الترع (1)
مخلفات تطهير الترع

 

مخلفات تطهير الترع (2)
مخلفات تطهير الترع 

 


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القليوبية

قرية كفر الأربعين

ناتج تطهير الترع

ترعة الغفارة


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