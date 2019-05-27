سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 09:26 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أعرف كم خبير يعمل على مستوى محاكم مصر وعدد القضايا المحالة إليهم سنويا

الإثنين، 27 مايو 2019 08:04 م
أعرف كم خبير يعمل على مستوى محاكم مصر وعدد القضايا المحالة إليهم سنويا وزارة العدل - ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر
إضافة تعليق

يعد قطاع الخبراء بوزارة العدل من أهم القطاعات ، حيث أنه يعهد إليهم الفصل فنيا فى عدد من القضايا من خلال تقاريرهم ووفقا لما تكلفه بهم المحكمة.

والخبير بعرف بأنه شخص ذو دراية عالية، له إلمام بموضوع فنى أو علمى أو عملى، يستعين به القضاء فى أمور تدخل فى اختصاصه، ولا يجوز للخبير أن يتجاوز المهمة المعهود له بها.

وهناك خبراء فى عدة مجالات منهم الخبير الهندسى ، والزراعى ، والخبير فى الأعمال الهندسية وغيرها من المجالات الفنية ، التى لا يستطيع القاضى أن يفصل فى الدعوى دون تقرير الخبير.

ويبلغ إجمالى عدد الخبراء ما بين 2700 إلى 2800 خبير على مستوى الجمهورية، بحسب إحصائية صادرة عن نادى الخبراء ، يعمل منهم فعليا فى الخبرة لا يزيد عن 2400 خبير والباقى فى الوظائف القيادية.

ويحال إليهم سنويًا 420 ألف قضية لمباشرتها، ويطلب منهم معدل انجاز 380 ألف قضية سنويًا، بما يعنى أن نصيب كل خبير 175 قضية فى السنة، والمطلوب إنجازه 158 قضية سنويًا، بما يعادل 14 قضية فى الشهر.

ويخضع خبراء وزارة العدل لقانونيين، ففى التعيينات والترقيات يطبق عليهم المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952، وفى الأجور والمرتبات، يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية كسائر العاملين بالحكومة.

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

خبراء العدل والطب الشرعى ينتهون من القضايا الواردة خلال 5 سنوات بنسبة 99%

هل تتجدد أزمة الخبراء والعدل؟.. الوزارة تقترب من إنهاء مشروع قانون جديد لتنظيم عملهم وتسهيل مهمتهم.. الخبراء: لا يحقق مطالبنا.. محمد ضاهر: عدلنا بمشروع القانون بعد رفضه وتأجيل مناقشته.. ويؤكد: لا نسعى لمكاسب

مصر تترأس اجتماع خبراء العدل العرب لإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين

خبراء وزارة العدل

وظيفة ومهام الخبير

عدد القضايا المحالة للخبراء سنويا

وزارة العدل

قانون الخبرة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

فى 311 يوما.. ناصف ساويرس يحقق حلم جماهير أستون فيلا

فى 311 يوما.. ناصف ساويرس يحقق حلم جماهير أستون فيلا

فى ذكرى ميلادها الـ 88.. فاتن حمامة تقول لـ شادية: أنا أطول منك.. وتؤكد: زكى رستم صفعنى فبكيت.. ولم أكتشف عمر الشريف.. وابنتى نادية وضعوا لها "منوم" من غير ما أعرف فغضبت.. وهشام سليم ضرب زميله فى امبراطورية ميم

فى ذكرى ميلادها الـ 88.. فاتن حمامة تقول لـ شادية: أنا أطول منك.. وتؤكد: زكى رستم صفعنى فبكيت.. ولم أكتشف عمر الشريف.. وابنتى نادية وضعوا لها "منوم" من غير ما أعرف فغضبت.. وهشام سليم ضرب زميله فى امبراطورية ميم

العالم الخفى.. الملائكة والسيدة مريم (4) .. أهل العذراء يهاجمونها.. والمفسرون يختلفون فى معنى «أخت هارون».. ورأى ضعيف: كانت أخت سيدنا موسى.. ما قصة راعى البقر الواردة فى تفسير ابن كثير

العالم الخفى.. الملائكة والسيدة مريم (4) .. أهل العذراء يهاجمونها.. والمفسرون يختلفون فى معنى «أخت هارون».. ورأى ضعيف: كانت أخت سيدنا موسى.. ما قصة راعى البقر الواردة فى تفسير ابن كثير

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة