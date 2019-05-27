أضرار جوزة الطيب.. الإفراط فيها يصيب بالتسمم وقد تصل إلى الوفاة

كتبت هند عادل

جوزة الطيب من التوابل الشهيرة التى تستخدم فى إعطاء نكهة مميزة للطعام، تنمو أشجار جوزة الطيب فى جزرٍ قريبة من أندونيسيا، وتتميز باحتوائها على كميةٍ كبيرةٍ من الزيت، والفيتامينات، والمعادن مثل المنجنيز، والنحاس، والمركبات العضوية، بحسب موقع webmd.

تستخدم جوزة الطيب لعلاج بعض الحالات المرضية مثل الإسهال والغثيان وتشنجات المعدة والألم والغازات المعوية، كما أنها تستخدم لعلاج أمراض الكلى ومشاكل النوم (الأرق)، ولكن لها أضرار صحية كبيرة أيضا مثل زيادة تدفق الحيض، قد تسبب الاجهاض، والإصابة بالهلوسة.

اضرار جوزة الطيب



تسمم جوزة الطيب

كشفت بعض الأبحاث عن وجود آثار جانبية خطيرة لاستهلاك الكثير من الميريستيسين، قد تؤدى إلى حدوث تسمم بالدم يصاحبه غثيان ودوار وخفقان القلب والفم الجاف، وهلوسة.

أضرار الإفراط فى جوزة الطيب

الهلوسة.

نعاس.

دوخة.

فم جاف.

ارتباك.

ضائقة تنفسية وقلبية والأوعية الدموية والمعدة.

مخاطر التسمم بجوزة الطيب



على الرغم من أن جوزة الطيب قد تبدو طريقة سهلة للتجربة، إلا أن الميرستيسين مركب قوى وخطير بشكل لا يصدق عند تناوله بكميات كبيرة.

بالإضافة إلى الآثار قصيرة الأجل لتسمم جوزة الطيب، هناك مخاطر أكثر خطورة لاستهلاك الكثير من هذه التوابل في بعض الحالات، تسببت جرعات سامة من الميريستين في فشل الأعضاء، وهناك حالات تسمم الجرعة الزائدة من جوزة الطيب أدى بها الأمر إلى الوفاة عند استخدامها مع أدوية أخرى.

يمكن استخدام كميات صغيرة من جوزة الطيب بأمان في الطهي معظم الوصفات تستدعي فقط حوالي 1/4 إلى 1/2 ملعقة صغيرة من جوزة الطيب لكل وصفة غالبًا ما يتم تقسيم هذه الوصفات إلى أجزاء متعددة، مما يجعل التعرض الفعلى لجوزة الطيب ضئيلًا للغاية.

وفقا لدراسات مركز السموم إلينوي، حتى 10 جرامات (حوالي 2 ملعقة صغيرة) من جوزة الطيب كافية للتسبب فى أعراض السمية عند تناول جرعات تبلغ 50 جرامًا أو أكثر، تصبح هذه الأعراض أكثر حدة.