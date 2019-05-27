سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 03:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

أضرار جوزة الطيب.. الإفراط فيها يصيب بالتسمم وقد تصل إلى الوفاة

الإثنين، 27 مايو 2019 02:00 ص
أضرار جوزة الطيب.. الإفراط فيها يصيب بالتسمم وقد تصل إلى الوفاة جوزة الطيب
كتبت هند عادل
إضافة تعليق

جوزة الطيب من التوابل الشهيرة التى تستخدم فى إعطاء نكهة مميزة للطعام، تنمو أشجار جوزة الطيب فى جزرٍ قريبة من أندونيسيا، وتتميز باحتوائها على كميةٍ كبيرةٍ من الزيت، والفيتامينات، والمعادن مثل المنجنيز، والنحاس، والمركبات العضوية، بحسب موقع webmd.

2017_12_26_20_46_53_341

تستخدم جوزة الطيب لعلاج بعض الحالات المرضية مثل الإسهال والغثيان وتشنجات المعدة والألم والغازات المعوية، كما أنها تستخدم لعلاج أمراض الكلى ومشاكل النوم (الأرق)، ولكن لها أضرار صحية كبيرة أيضا مثل زيادة تدفق الحيض، قد تسبب الاجهاض، والإصابة بالهلوسة.

اضرار جوزة الطيب
 

 تسمم جوزة الطيب

كشفت بعض الأبحاث عن وجود آثار جانبية خطيرة لاستهلاك الكثير من الميريستيسين، قد تؤدى إلى حدوث تسمم بالدم يصاحبه غثيان ودوار وخفقان القلب والفم الجاف، وهلوسة.

أضرار الإفراط فى جوزة الطيب

 

ما_هي_فوائد_وأضرار_جوزة_الطيب

 

الهلوسة.

نعاس.

دوخة.

فم جاف.

ارتباك.

ضائقة تنفسية وقلبية والأوعية الدموية والمعدة.

مخاطر التسمم بجوزة الطيب
 

على الرغم من أن جوزة الطيب قد تبدو طريقة سهلة للتجربة، إلا أن الميرستيسين مركب قوى وخطير بشكل لا يصدق عند تناوله بكميات كبيرة.

 

بالإضافة إلى الآثار قصيرة الأجل لتسمم جوزة الطيب، هناك مخاطر أكثر خطورة لاستهلاك الكثير من هذه التوابل في بعض الحالات، تسببت جرعات سامة من الميريستين في فشل الأعضاء، وهناك حالات تسمم الجرعة الزائدة من جوزة الطيب أدى بها الأمر إلى الوفاة عند استخدامها مع أدوية أخرى.

 

يمكن استخدام كميات صغيرة من جوزة الطيب بأمان في الطهي معظم الوصفات تستدعي فقط حوالي 1/4 إلى 1/2 ملعقة صغيرة من جوزة الطيب لكل وصفة غالبًا ما يتم تقسيم هذه الوصفات إلى أجزاء متعددة، مما يجعل التعرض الفعلى لجوزة الطيب ضئيلًا للغاية.

 

وفقا لدراسات مركز السموم إلينوي، حتى 10 جرامات (حوالي 2 ملعقة صغيرة) من جوزة الطيب كافية للتسبب فى أعراض السمية عند تناول جرعات تبلغ 50 جرامًا أو أكثر، تصبح هذه الأعراض أكثر حدة.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

فوائد جوزة الطيب على صحة الجسم

اضرار جوزة الطيب عند تناولها بكثرة منها الهلوسة

جوزة الطيب تساعدك على التخلص من الأرق وتحافظ على المعدة

دلع جسمك..."جوزة الطيب" تحافظ على صحة الجسم وتحارب الأرق

جوزة الطيب مش بس للجنس.. تحميك من السرطان وتليف الكبد والتهابات اللثة

جوزه الطيب

اضرار جوزه الطيب

تسمم جوزه الطيب

خطوره جوزه الطيب

مشاكل صحيه


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جروس يحتفل مع زوجته بالتتويج بالكونفدرالية فى ملعب برج العرب

جروس يحتفل مع زوجته بالتتويج بالكونفدرالية فى ملعب برج العرب

يوفنتوس يستقر على تعيين ساري مدربا خلفا لأليجري

يوفنتوس يستقر على تعيين ساري مدربا خلفا لأليجري

جروس لـ"اليوم السابع": عقدى ينتهى مع الزمالك أخر الشهر وأهدى الكونفدرالية لمرتضى منصور

جروس لـ"اليوم السابع": عقدى ينتهى مع الزمالك أخر الشهر وأهدى الكونفدرالية لمرتضى منصور

"الأعلى للإعلام" يطالب "القاهرة والناس" بتفريغ حلقة ياسمين الخطيب بـ"شيخ الحارة"

"الأعلى للإعلام" يطالب "القاهرة والناس" بتفريغ حلقة ياسمين الخطيب بـ"شيخ الحارة"

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. لوبان تعلن فوزها على حزب الرئيس الفرنسى بالانتخابات الأوروبية.. تصدع منازل جراء زلزال بقوة 8 درجات فى بيرو.. مصرع شخصين جراء إعصار ضرب ولاية أوكلاهوما

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. لوبان تعلن فوزها على حزب الرئيس الفرنسى بالانتخابات الأوروبية.. تصدع منازل جراء زلزال بقوة 8 درجات فى بيرو.. مصرع شخصين جراء إعصار ضرب ولاية أوكلاهوما

فيديو وصور.. الزمالك يتوج بالكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. ضربات الترجيح تحسم البطولة بنتيجة 5 / 4.. الأبيض الأفضل فى الشوط الثاني كاملاً ..محمود علاء يحرز هدف من ضربة جزاء ويدخل التاريخ

فيديو وصور.. الزمالك يتوج بالكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. ضربات الترجيح تحسم البطولة بنتيجة 5 / 4.. الأبيض الأفضل فى الشوط الثاني كاملاً ..محمود علاء يحرز هدف من ضربة جزاء ويدخل التاريخ

الرجوع الى أعلى الصفحة