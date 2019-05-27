سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 06:03 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار النفط ترتفع اليوم مدعومة بخفض "أوبك" وروسيا الإنتاج

الإثنين، 27 مايو 2019 04:09 م
أسعار النفط ترتفع اليوم مدعومة بخفض "أوبك" وروسيا الإنتاج نفط "ارشيفيه"
كتبت- مروة الغول
إضافة تعليق

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت  69.10 دولار للبرميل بمعدل زيادة بلغ 41 سنتا أو ما يعادل  0.6 % وذلك مقارنة سعر آخر إغلاق فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 58.73 دولار للبرميل بمعدل ارتفاع 10 سنتات أو ما يعادل 0.2 %.

وجاءت أسعار النفط اليوم مدعومة بخفض الإمدادات النفطية والتى قادتها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك " ودول من خارجها من ضمنها روسيا وذلك منذ بداية شهر يناير الماضي وكان خفض تلك الإمدادات بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا ولكن الارتفاع الذى شهدته الأسعار اليوم لم يعوض تراجع أسعار النفط والتى شهدتها الأسعار خلال الأسبوع الماضي، وذلك بتسجيل خام برنت أكبر انخفاض في الأسعار خلال العام الجارى.

واليوم كانت تصريحات خالد الفاضل وزير النفط الكويتي، أن هناك توقعات بتوازن أسواق النفط وذلك بنهاية العام الجارى، وذلك مع تراجع مخزونات النفط العالمية واستمرار قوة الطلب، قائلا: "لكن مهمة منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لم تنته بعد، كما أنه لا تزال هناك ضبابية حول نمو الطلب على النفط بسبب المخاوف حيال تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

 

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مسئول برازيلى: انتعاش صناعة النفط فى فنزويلا سيستغرق سنوات

المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا: حريق مستشفى النفط بطرابلس نجم عن قصف مباشر

صعود النفط وسط خفض الإمدادات ومخاوف بشأن الحرب التجارية

شاهد.. إيران تبني معبرا بين العراق وسوريا لتهريب الأسلحة والنفط

خطط البترول تنجح في جذب الشركات العالمية لقطاعى الغاز والنفط ..الوزارة تستهدف الوصول باستثمارات الشركاء الأجانب لـ10 مليارات دولار 2019-2020.. عبد العزيز : مؤشر قوى على نجاح استراتيجية جذب المستثمرين

النفط

النفط اليوم

اسعار النفط اليوم

الاسعار

اوبك

روسيا

السعودية

المملكة

ايران

امريكا

التوترات


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة