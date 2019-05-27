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أسعار الذهب اليوم الاثنين 27 -5-2019 فى سوق الصاغة

الإثنين، 27 مايو 2019 01:29 م
أسعار الذهب اليوم الاثنين 27 -5-2019 فى سوق الصاغة الذهب _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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كشف نادي نجيب عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، أن أسعار الذهب اليوم الاثنين 27 -5-2019 فى سوق الصاغة سجلت ارتفاعا بقيمة جنيه واحد فقط، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر 604 جنيها للجرام، بالتزامن مع تحرك أوقية الذهب دولارين.

وأضاف نجيب في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم  617 جنيها، فيما بلغ الذهب عيار 24 حوالي 690 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 4832 جنيها.

وأشار عضو شعبة الذهب، إلى ارتفاع سعر أوقية الذهب من 1284 دولار إلى 1286 دولار، لافتاً إلى أن هبوط سعر الدولار في مصر أكثر من 15 قرش أحدث حالة توازن فى السوق.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.

يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه تحديثا دوريا وفوريا ولحظيا لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.


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