أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 27-5-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 27-5-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 755.959 مليار جنيه.



كيما قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، إن نسبة إنجاز مشروع إعادة تأهيل مصانع الشركة بأسوان -مشروع كيما 2- بلغت 96%، وسيتم الانتهاء من تنفيذ مشروع كيما 2 نهاية يونيو، ليبدأ التشغيل التجريبى يوليو 2019. قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، إن نسبة إنجاز مشروع إعادة تأهيل مصانع الشركة بأسوان -مشروع كيما 2- بلغت 96%، وسيتم الانتهاء من تنفيذ مشروع كيما 2 نهاية يونيو، ليبدأ التشغيل التجريبى يوليو 2019.

ويستهدف المشروع إنتاج 1200 طن أمونيا و1575 طن يوريا يومياً، وتأهيل مصانع الشركة كيما للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من الكهرباء، ورفع إنتاجية مصنع كيما 1 من سماد النترات من 300 طن إلى 660 طن يومياً، وتوفير 150 ميجاوات/ ساعة للشبكة الكزحدة.

وأضافت أنه تم تشغيل 80% من معدات مصنع الأمونيا، مشيرة إلى أن المصنع سيعمل بكامل طاقته نهاية يونيو المقبل لإنتاج 1220 طن أمونيا يومياً، ونوهت إلى أن مصنع اليوريا سيعمل بنهاية يونيو المقبل لإنتاج نحو 1575 طن يومياً.

يشار أن الشركة حققت خسائر بلغت 17.7 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2018 إلى مارس الماضى، مقابل أرباح بلغت 97.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالى الجارى.

السويس للأكياس كشفت القوائم المالية لشركة السويس للأكياس، عن الربع الأول من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 43.7%، على أساس سنوى، لتبلغ 8.68 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس، مقابل 15.44 مليون جنيه أرباح خلال نفس الربع من العام الماضى. كشفت القوائم المالية لشركة السويس للأكياس، عن الربع الأول من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 43.7%، على أساس سنوى، لتبلغ 8.68 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس، مقابل 15.44 مليون جنيه أرباح خلال نفس الربع من العام الماضى.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2019 حيث سجلت 124.97 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 133.98 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يشار أن أرباح الشركة خلال العام الماضى سجلت نحو 23.60 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضى، مقابل 38.25 مليون جنيه أرباح فى 2017.

البورصة تخسر 2.4 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 755.959 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 755.959 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 98 مليون ورقة مالية بقيمة 338 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.6 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.69% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.59%، والعرب على 9.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.72% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.27%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 389 ألف جنيه، 76.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 47.9 مليون جنيه، 529 ألف جنيه، 20.7 مليون جنيه، 8.1 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 13960 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2100 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 17374 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 602 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1536 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 452 نقطة.

وارتفعت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 74 شركات، ولم تتغير مستويات 44 شركة.