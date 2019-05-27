سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 12:20 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أبرز ما حدث فى 22 رمضان.. موقعة الطائف ووفاة الإمام ابن ماجة

الإثنين، 27 مايو 2019 10:52 ص
أبرز ما حدث فى 22 رمضان.. موقعة الطائف ووفاة الإمام ابن ماجة حدث فى رمضان
كتب لؤى على
إضافة تعليق
نتناول طوال شهر رمضان أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيام.
 
1- موقعة الطائف
فى الثانى والعشرين من شهر رمضان عام 8 هـ الموافق 12 يناير 630م حدثت موقعة الطائف.
 
2- وفاة الإمام ابن ماجة
فى 22 رمضان 273هـ الموافق 20 من فبراير 886م تُوفى الإمام الحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى، صاحب سنن ابن ماجة، أحد كتب الصحاح الستة، التى تشمل صحيح البخارى ومسلم، وسنن النسائى والترمذى، وأبى داود وابن ماجة.
 
3- مولد عبد الرحمن الناصر ثامن أمراء الأندلس
فى 22 رمضان 277هـ الموافق 7 من يناير 891م وُلد عبد الرحمن الناصر ثامن أمراء الأندلس من بنى أمية، وأول مَن تسمَّى بها بأمير المؤمنين، ولقب بألقاب الخلافة، ويعد عصره الذى امتدَّ خمسين عامًا، من أزهى فترات الأندلس قوة حضارة.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تعرف على موعد السحور وأذان الفجر فى اليوم الـ22 من شهر رمضان المعظم

المسجد "العتيق" مقصد الصائمون لقيام شهر رمضان

«شهر رمضان».. طقوس مشتركة بنكهة خاصة وأجواء روحانية بدمياط

كاريكاتير يظهر انشغال الناس بالسوشيال ميديا أثناء شهر رمضان

موقعة الطائف

الاندلس

حدث فى رمضان

حدث فى 22 رمضان


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة