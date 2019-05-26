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%97.98 من طلاب الصف الأول الثانوى المستهدفين أدوا الامتحان الإلكترونى اليوم

الأحد، 26 مايو 2019 09:03 م
%97.98 من طلاب الصف الأول الثانوى المستهدفين أدوا الامتحان الإلكترونى اليوم امتحانات - الثانوية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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أدى صباح اليوم، طلاب الصف الأول الثانوى امتحان مادة الرياضيات فى جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك فى خامس أيام امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2018/2019.
 
وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوى، أن 432,062 طالب وطالبة أدوا امتحان مادة الرياضيات فى جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 97.98% من الطلاب المستهدفين لأداء الاختبار إلكترونيًا.
 
وشهدت الفترة الصباحية، والتي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعتان ونصف الساعة، أداء 387,085 طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98.23 %، من إجمالي مستهدف 394,054 طالب في 1779 مدرسة، فيما أدى 142,358 طالب الامتحان ورقيًا.
 
وفي الفترة المسائية، والتي بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت لمدة ساعتان ونصف الساعة، أدى 44,977 طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 96%، من إجمالي مستهدف 46,899 طالبة وطالبة في 362 مدرسة حكومية مجهزة لاستقبال طلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية، فيما أدى 11,560 طالب وطالبة الامتحان ورقيًا.
 
وقد تلقت غرفة العمليات عدة ملاحظات، والتى تم التعامل معها على الفور لمراعاة مصلحة أبنائنا الطلاب، ومنها بمحافظة الأقصر، وصل طالبان إلى لجنة الامتحان وأبلغوا المراقب بأنهم نسوا باسورد التابلت الخاص بهم، على الفور تواصلت غرفة العمليات مع الشركة وتم حل المشكلة وإرسال كلمة السر للطلاب للتمكن من أداء الامتحان.
 
ورصدت غرفة العمليات بمحافظة دمياط، قيام طالب بالإبلاغ عن سرقة التابلت الخاص به ومعه محضر الشرطة، تم التواصل مع الغرفة والسماح للطالب بأداء الامتحان إلكترونياً على التابلت الخاص بالمعلم إذا توفر ذلك أو تمكين الطالب من أداء الامتحان ورقيًا إذا لم يتوفر التابلت.
 
كما رصدت الغرفة بمحافظة سوهاج، شكوى مدرسة بشأن أكواد الامتحانات وتم التنبيه عليهم بامتحان الطلاب ورقيًا وذلك حرصًا علي مصلحة الطلاب.
 
كما رصدت الغرفة، بمحافظة الجيزة بعض الطلاب أرادوا الخروج من اللجنة قبل انتهاء الوقت المحدد للامتحان، وتم التنبيه عليهم بعدم الخروج من اللجنة حتي انتهاء الوقت طبقاً للتعليمات المرسلة مسبقاً من الوزارة.
 
وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ 585,980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
 
 

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