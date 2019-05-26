9 ضوابط للاعتكاف داخل 31 مسجدا خصصتهم الأوقاف فى أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

قال الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن وزارة الأوقاف وزعت منشوراً على المديريات بضوابط الاعتكاف، حيث تم تخصيص 31 مسجدًا للاعتكاف بكافة الإدارات الفرعية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك على مستوى المحافظة، محذرا من استغلال أى مساجد سوى المساجد المعتمدة للاعتكاف، والتى تم الإعلان عنها طبقا لشروط وضوابط الاعتكاف.

اليوم السابع ينشر شروط وضوابط الاعتكاف داخل مساجد اسيوط.

1- أن يكون بالمسجد الجامع لا بالزوايا ولا بالمصليات.

2- المسجد الذى لا تقام به صلاة الجمعة لا يقام به الاعتكاف.

3ـ أن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف أو خطيب مصرح له.

4- أن يكون المكان مناسباً من الناحية الصحية وخدمة المعتكفين بناء على تقرير من مدير الإدارة التابع لها المسجد.

5- أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافياً المعروفين لإدارة المسجد.

6- أن يكون عدد المعتكفين مناسباً للمساحة التى يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة لهم.

7- يقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل الراغبين فى الاعتكاف وفق سعة المكان قبل بدايته بأسبوع على الأقل.

8- أن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة شئون الاعتكاف وعن أى خلل يحدث فيه وعليها متابعته.

9- أن يتم اعتماد المسجد من قبل وزارة الاوقاف.

اليوم السابع ينشر اسماء 31 مسجدا بأسيوط للاعتكاف خلال شهر رمضان:

1- مسجد الرحمة بمنطقة سيتى إدارة أوقاف غرب

2- المسجد الأموى - ميدان الأموى إدارة أوقاف غرب

3- مسجد التركمانى - شارع المقدم إدارة أوقاف غرب

4- مسجد ناصر - ميدان المنفذ إدارة المدينة شرق

5- مسجد خشبة - شارع الجمهورية إدارة المدينة شرق

6- مسجد نور الإسلام - مركز منفلوط - إدارة منفلوط

7- مسجد الوحدة الصحية - قرية الحواتكه- إدارة منفلوط

8- المسجد الكبير - قرية بنى رافع - إدارة منفلوط

9- مسجد الرحيم - الصهريج - إدارة منفلوط

10- مسجد الغربى الكبير - قرية بنى مجد - إدارة منفلوط

11- مسجد مسك الختام - منفلوط - إدارة منفلوط

12- مسجد الأرواق - مركز البدارى - إدارة البداري

13- مسجد نور الإيمان - مركز البدارى - إدارة البداري

14- مسجد الزوايدة - منطقة الزايده - إدارة البداري

15- مسجد سعد مكارم - قرية رزقة الدير - ادارة القوصية غرب

16- مسجد ابو بكر الصديق - القوصية - إدارة القوصية غرب

17- مسجد الرضا والنور - ابوتيج - إدارة ابوتيج

18- مسجد الحافظ - قرية اولاد الياس - إدارة صدفا

19- مسجد الرحمن - كيمان سعيد - إدارة صدفا

20- مسجد سالمان فرغلى - صدفا - إدارة صدفا

21- مسجد ال عبدالرحيم - الوعاضله - إدارة صدفا

22- مسجد الرضوان - صدفا - إدارة صدفا

23- مسجد المواضى - اولاد الياس - إدارة صدفا

24- مسجد العطيفى البحرى - العطيفى - إدارة صدفا

25- مسجد الصوالح - قرية البربا - إدارة صدفا

26- مسجد الشيخ مطاوع - الدوير - إدارة صدفا

27- مسجد غزوة بدر - قرية ابو جبل - إدارة ديروط جنوب

28- مسجد القبلى الكبير - ديروط - إدارة ديروط جنوب

29- مسجد قطب قرشى - القرشية - إدارة ديروط جنوب

30- مسجد ناصر - منطقة السوق - إدارة ابنوب

31- مسجد العلم والإيمان - قرية منقباد - ادارة المركز بحري