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8 نصائح هتساعدك على خسارة وزنك.. لازم تعرفها

الأحد، 26 مايو 2019 09:00 ص
8 نصائح هتساعدك على خسارة وزنك.. لازم تعرفها نصائح لإنقاص الوزن - أرشيفية
كتبت - نورا طارق
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يعانى البعض من السمنة، نتيجة إتباع نظام غذائى خاطئ، أو عدم ممارسة التمارين الرياضية وغيرها من العادات المسببة لزيادة الوزن، مما يتسبب فى الإصابة ببعض المشاكل الصحية، وللتخلص من هذه المشكلة، يجب إتباع بعض النصائح التى نتعرف عليها فى السطور التالية، وفقأ لما ذكره موقع "organicfacts".

نصائح لإنقاص الوزن الزائد:

- يجب إتباع نظام غذائى صحى يتكون من الفواكه والخضراوات والأسماك والحبوب والفاصوليا واللحوم الخالية من الدهون، بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل الليمون والتى تساعد فى فقدان الوزن الزائد، بالإضافة إلى الأطعمة التى تحتوى على البروتين مثل اللحوم الحيوانية والخضراوات النباتية مثل الصويا.

نصائح هتساعدك على خسارة وزنك (1)
 

- تجنب تناول الوجبات السريعة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون غير الصحية والكربوهيدرات.

- يفضل تناول القهوة قبل ممارسة التمارين الرياضية، والذى يساعد على الشعور بالطاقة وحرق المزيد من السعرات الحرارية.

نصائح هتساعدك على خسارة وزنك (2)
 

- يفضل ممارسة تمارين الاسترخاء مثل اليوجا، والذى يساعد على فقدان الوزن وتحسين المرونة، مع اتباع نظام غذائى صحى، أو الخروج مع حيوان أليف لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا، لفقدان الوزن.

- يفضل الابتعاد عن السكر واستبداله بالعسل، والحرص على تناول المشروبات الطبيعية والابتعاد عن الصناعية.

- ينصح أيضاً بتناول وجبات صغيرة على فترات منتظمة، حتى تشعر بالشبع لفترة طويلة، مع تناول الأكل ببطء شديد.

نصائح هتساعدك على خسارة وزنك (3)
 

- الحصول على قسط كافٍ من النوم، لتكون أقل عرضة لتناول الوجبات التى تحتوى على نسبة عالية من السكر.

- يساعد الإقلاع عن التدخين فى القدرة على ممارسة التمارين الرياضية، التى تساعد على حرق دهون الجسم، والقدرة على التنفس بطريقة أفضل.


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