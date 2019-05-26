36 ألف طالب "أولى ثانوى" امتحنوا الرياضيات إلكترونيا و6 آلاف ورقيا بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

قال على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الأحد، إن 43 ألفا و568 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى أدوا امتحان الرياضيات اليوم، منهم 36 ألفا و836 اختبروا إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، و6 آلاف و732 ورقيا.

وشكا بعض الطلاب وأولياء الأمور، من وجود مشكلات تقنية فى أداء الامتحان، وهو ما رد عليه وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن المديرية تعمل على معالجة تلك المشكلات التقنية فى المدارس، لافتا إلى متابعة غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية للموقف، بغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة.

يُذكر أن إجمالى عدد المدارس التى أدى فيها الطلاب امتحان الرياضيات اليوم، 173 مدرسة، منها 142 مدرسة مكتملة البنية التكنولوجية اختبر طلابها إلكترونيا، مقابل 31 مدرسة أدى طلابها الامتحان ورقيا.