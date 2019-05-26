24 يونيو.. الحكم على مدير إدارة التنظيم بحى السلام بتهمة الرشوة

كتب ــ إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار على الهوارى، حجز محاكمة مدير إدارة التنظيم بحى السلام بالقاهرة لاتهامه بطلب وأخذ رشوة قيمتها 63 ألف جنيه من صاحب عقار مقابل إنهاء خدمات، لجلسة 24 يونيو للحكم.

كشفت التحقيقات أن محامية تقدمت لحي السلام أول بـ 17 طلبا بهدف إدخال المرافق لوحدات سكنية بالمناطق العشوائية، وبعدها تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم والتقت به على إحدى المقاهي المجاورة للحي حيث فوجئت به يطلب 63 ألفا و500 جنيه رشوة مقابل توصيل المرافق، وعقب تلقيه الرشوة تمكن رجال الرقابة الإدارية من القبض عليه.