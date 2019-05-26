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226 مليار جنيه إجمالى الدعم المقدم لـ9 هيئات الاقتصادية.. اعرف التفاصيل

الأحد، 26 مايو 2019 08:00 ص
226 مليار جنيه إجمالى الدعم المقدم لـ9 هيئات الاقتصادية.. اعرف التفاصيل مجلس النواب
نور على
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تقدم الموازنة العامة دعم  إلى 9 هيئات اقتصادية فى موازنة العام المالى 2019/2020   يبلغ 226مليار جنيه.
 
وكشف اليان الاحصائى المقدم من وزير المالية للبرلمان حول موازنة الهيئات للعام المالى 19/20 أن الدعم المقدم للهيئة المصرية العامة للبترول يبلغ52 مليار و693 مليون جنيه والدعم المقدم لهيئة السلع التموينية يبلغ 89 مليار وجنيه والدعم المقدم لصندوق العاملين بالقطاع الحكومة يبلغ 42 مليار جنيه والدعم المقدم لصندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص يبلغ 40مليار و200 مليون جنيه.
 
 
ورصد البيان الدعم المقدم  لهيئة النقل العام بمليار و41 مليون جنيه والدعم المقدم للهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية بـ440 مليون جنيه والدعم المقدم للهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان بـ98 مليون جنيه فى حين بلغ الدعم المقدم للهيئة العامة للتأمين الصحى بـ744مليون جنيه والدعم المقدم للمؤسسة العلاجية بـ24مليون جنيه.
 
 
 

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مجلس النواب

الهيئات الاقتصادية

الدعم

موازنة 1920


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