سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 11:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وول ستريت جورنال: ترصد تطور " CIA "منذ تولى هاسبل إدارتها

الأحد، 26 مايو 2019 10:08 م
وول ستريت جورنال: ترصد تطور " CIA "منذ تولى هاسبل إدارتها جينا هاسبل
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا تطرق إلى التغيرات التي شهدتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA منذ تولي جينا هاسبل منصب مديرتها.

وذكرت الصحيفة ، أن وكالة المخابرات الأمريكية، مع رئيستها التي قادت على مدى 35 عاما عمليات سرية ومع رئيس الدولة الذي يهاجم قادة أجهزة الاستخبارات إذا اعترضوا عليه، خفضت في عهد هاسبل أنشطتها العلنية إلى أدنى مستوى منذ عقود ، ونقلت الصحيفة عن مسؤول السابق في CIA وكبير الموظفين في لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب الأمريكي، مارك لوينثال، إن هاسبل "اختبأت في القاعة"، وليس في مصلحتها "جذب صواعق" غضب دونالد ترامب.

وأشارت مقابلات أجرتها الصحيفة مع نحو 20 مسؤولا استخباراتيا حاليا وسابقا ، أن هاسبل، أول امرأة ترأست CIA منذ تأسيسها في عام 1947، وتحظى بدعم قوي في الوكالة التي عملت فيها على مدى سنين، وتمكنت من تشكيل فريق قيادي يضم كثيرا من النساء، لكنها امتنعت في الوقت نفسه عن تعيين حلفاء سياسيين لترامب لمناصب رفيعة المستوى.

وخلصت الصحيفة إلى أن هاسبل، علاوة على مواجهة تحديات على المستوى العالمي من الإرهاب ووصولا إلى تغيرات المناخ، ترى أمام نفسها أولوية ثانية، وهي حماية CIA من خطر داخلي أي "الثقافة السياسية الأمريكية السامة".

 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

CIA يعلن خطط لتجنيد جواسيس جدد.. مديرة المخابرات الأمريكية: المطلوبون للتجسس على الدول وليس الجماعات الإرهابية.. الصين على رأس القائمة.. جينا هاسبل: أخشى ضياع النفوذ فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية

صور..العالم هذا المساء..افتتاح معرض تشيلسى للزهور فى لندن بحضور الملكة إليزابيث..منازل مخيم اليرموك تتحول إلى ركام بعد طرد داعش وجنود يحتفلون بالنصر..جينا هاسبل تتولى مهامها كأول امرأة مديرة لوكالة "سى آى أيه"

صور.. جينا هاسبل تتولى مهامها كأول امرأة مديرة لوكالة "سى آى أيه"

مديرة الاستخبارات الأمريكية جينا هاسبل تؤدى القسم الرسمى أمام ترامب

هاسبل

الاستخبارات الامريكية

CIA

امريكا

اخبار العالم


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لماذا خيب كريستيانو رونالدو جماهيره بعد موسمه الأول مع يوفنتوس؟!

لماذا خيب كريستيانو رونالدو جماهيره بعد موسمه الأول مع يوفنتوس؟!

بيرلو يهاجم إدارة روما بسبب دي روسي

بيرلو يهاجم إدارة روما بسبب دي روسي

سقوط سيدة وزوجها لتصويرهم مدير شركة عاريا وإجباره توقيع إيصالات أمانة بالمرج

سقوط سيدة وزوجها لتصويرهم مدير شركة عاريا وإجباره توقيع إيصالات أمانة بالمرج

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. تابع أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. تابع أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد

أول مرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية فى حوار لـ"اليوم السابع":الصراع بين القوى العظمى يمزق ما تبقى من الأمن العربى.. هناك ضرورة لمواجهة الإخوان اقتصاديًا وفكريًا وأمنيًا.. ومصر تتمتع بعلامات الازدهار الاقتصادى

أول مرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية فى حوار لـ"اليوم السابع":الصراع بين القوى العظمى يمزق ما تبقى من الأمن العربى.. هناك ضرورة لمواجهة الإخوان اقتصاديًا وفكريًا وأمنيًا.. ومصر تتمتع بعلامات الازدهار الاقتصادى

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

الرجوع الى أعلى الصفحة